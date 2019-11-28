Лукашенко улетаeт в Сербию





"В Белграде Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами", - проинформировали в пресс-службе.





"Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов", - добавили в пресс-службе.





Программой визита Лукашенко также предусмотрена его встреча с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.





В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.