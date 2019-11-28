Очередное похолодание в Беларуси начнется в первый день зимы

"Еврорадио" . Однако местами в дневные часы сохранится плюсовая температура — до 2 тепла, местами — до -4 градусов, передает





В ближайшие дни наша страна будет находиться под воздействием циклона с Атлантики: днем сохранится плюсовая температура (местами — до +8), в ночные часы — не ниже минус 3 градусов. В пятницу и субботу практически по всей Беларуси прогнозируются мокрый снег и дождь. Снег возможен и в начале декабря.