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Европарламент объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

29.11.2019 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европарламент объявил чрезвычайную климатическую и экологическую ситуацию. За такую ​​резолюцию 28 ноября проголосовали депутаты, передает Радио "Свобода". При этом документ не имеет обязательного характера.

Депутаты рекомендовали Еврокомиссии следить, чтобы все законодательные и бюджетные решения соответствовали цели Парижского соглашения: не допустить глобального потепления более чем на полтора градуса по Цельсию. В своей резолюции они попросили Еврокомиссию включить мореходство в общую систему обмена квотами газовой эмиссии.

Также евродепутаты призвали ООН на конференции по климату в Мадриде в декабре принять обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году.

В документе также говорится, что страны Евросоюза с 2020 года должны удвоить свои взносы в международный Зеленый климатический фонд и прекратить субсидии на ископаемое топливо.

По данным Всемирной метеорологической организации, в 2018 году концентрация углекислого газа превысила на 47% уровень доиндустриальной эпохи (стадия развития общества до середины XVIII века).
 
 
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Европарламент объявил чрезвычайную климатическую и экологическую ситуацию. За такую ​​резолюцию 28 ноября проголосовали депутаты, передает Радио "Свобода". При...
 
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