Инвесторам из ОАЭ не удалось заселиться в Минске в отель, поэтому они решили модернизировать одну из старых гостиниц













На прошлой неделе в Беларусь приезжал председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар, который обсуждал с Александром Лукашенко возможность работы этой структуры в нашей стране. Обсуждались проекты в разных сферах: от строительства до сельского хозяйства.





Присутствовавший на встрече первый вице-премьер Александр Турчин рассказал, что арабские инвесторы также готовы реконструировать одну из старых гостиниц в Минске





— Они готовы очень оперативно взять какое-то старое здание гостиницы и быстренько его, в течение шести месяцев, модернизировать и построить там гостиницу современного уровня. Это тот проект, который буквально в течение полугода будет реализован, — рассказал Александр Турчин.





Как сообщают знакомые с итогами встречи источники, сейчас Мингорисполкому поставлена задача в течение около недели-двух проанализировать работу гостиниц по разным критериям, чтобы на основании этого анализа можно было подобрать подходящую для модернизации арабами. Но откуда вообще растут ноги?





Как оказалось, нескольким представителям инвесторов из ОАЭ не удалось во время визита заселиться в один отель из-за отсутствия свободных мест, поэтому пришлось выбрать разные. Они, как бизнесмены, оценили высокую загрузку и спрос на хорошие гостиницы в Минске, поэтому и предложили модернизировать одну из старых гостиниц в современный отель.