Политолог: В белорусско-американских отношениях произошли революционные изменения

"Завтра твоей страны" . Оттепель в отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами происходит уже не впервые, однако нынешнее потепление сильно отличается от улучшения отношений в 2008-10 гг., пишет





— При внешнем подобии ситуация радикально другая, поэтому есть основания считать, что нынешние изменения будут более устойчивые, долгоиграющие и далеко идущие, — заявил на экспертной дискуссии, организованной советом по международным отношениям «Минский диалог» директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.





Вопросы безопасности выходят на первый план





Главная причина улучшения белорусско-американских отношений, по мнению экспертов, изменение международной политической обстановки.





— Отношения между Россией и Западом за минувшие 10 лет коренным образом изменились — если тогда все говорили о перезагрузке отношений, то сейчас они находятся в состоянии новой холодной войны, — рассказывает Юрий Шевцов.





На этом фоне позиция Беларуси по Украине заинтересовала США и побудила во многом пересмотреть отношение к нашей стране.





— Мы наблюдаем отход США от политики продвижения демократии и смены режимов и сосредоточение на более прагматичной повестке, — считает политолог Денис Мельянцов.





Сегодня на первое место выходит безопасность самих Соединенных Штатов и их союзников (Украины, Польши, Прибалтики), считает эксперт.





С ним согласен и директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич.





— Если посмотреть, как в последнее время озвучивались доктрины и концепции международной политики США, то можно увидеть, что Беларусь там описана как одна из стран, находящихся в поясе сдерживания России, — рассказывает политолог.





По его словам, это очень качественное изменение в сравнении с тем образом стопроцентного российского сателлита, который был у Беларуси ранее.





— Беларусь впервые получила более-менее понятное место в американской внешней политике в регионе. Можно говорить, что в белорусско-американских отношениях произошли революционные изменения, которые открывают новые возможности для нашей страны, — убежден Адрей Казакевич.





До нормальных отношений еще далеко





Однако на фоне нарастания конфликта между Россией и Западом, отношение к Беларуси изменилось и в Кремле.





— Если 10 лет назад на Беларусь в РФ смотрели как на союзника, который никуда не денется, то сейчас опасения и фобии очень обострились и любой самый безобидный дипломатический шаг в западном направлении воспринимается чуть ли не как предательство. Это, конечно, ограничивает возможности Беларуси, — говорит Денис Мельянцов.





В то же время, Беларуси важно показать России, что на ней свет клином не сошелся и у нас есть и другие внешнеполитические опоры. Это в том числе важно и для повышения переговорных позиций с РФ, считает эксперт.





Кроме того, Беларусь очень заинтересована в отмене санкций (их действие приостановлено, но сам факт наличия серьезно мешает работе белорусских предприятий), в американских инвестициях и заимствованиях, поставках нефти, а также в выходе на рынок США ряда белорусских производителей.





Дальнейшая нормализация отношений с США будет хоть и медленными темпами, но продолжаться, прогнозируют эксперты.





— Послы будут представлены уже в следующем году, однако процедура возвращения скорее всего затянется еще на год, так как после теракта в Бенгази США ужесточила требования к безопасности диппредставительств и для возвращения посла необходимо построить новое посольство, — рассказывает Денис Мельянцов.





В остальных же вопросах процесс нормализации отношений может затянуться намного дольше.





— Наша страна далеко не в приоритете американской международной политики. Для США важно, чтобы Беларусь оставалась суверенной и независимой, чтобы на ее территории не было российских военных баз. На этом их интерес исчерпывается. Особого дипломатического прорыва ожидать не стоит, — резюмирует Денис Мельянцов.