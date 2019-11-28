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Фотофакт: японские депутаты провели заседание в шлемах, отрабатывая действия при землетрясении

29.11.2019 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В японском парламенте защитные шлемы постоянно хранятся под креслами депутатов




В парламенте Японии депутаты отработали свои действия на случай землетрясения. Во время заседания они находились в специальных пластиковых шлемах, тренируясь быстро доставать и надевать их.

Об этом сообщает Voice of America.

Первым шлем надел спикер Тадамори Осима. Его примеру последовали и остальные парламентарии.
 
 
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В японском парламенте защитные шлемы постоянно хранятся под креслами депутатов
 
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