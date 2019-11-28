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Фотофакт: японские депутаты провели заседание в шлемах, отрабатывая действия при землетрясении
Источник материала: Партизан
В японском парламенте защитные шлемы постоянно хранятся под креслами депутатов
В парламенте Японии депутаты отработали свои действия на случай землетрясения. Во время заседания они находились в специальных пластиковых шлемах, тренируясь быстро доставать и надевать их.
Об этом сообщает Voice of America.
Первым шлем надел спикер Тадамори Осима. Его примеру последовали и остальные парламентарии.
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В японском парламенте защитные шлемы постоянно хранятся под креслами депутатов
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