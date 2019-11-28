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Александр Алесин: Против России не попрем, но сможем выгадать в перевооружении

29.11.2019 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президентские выборы и активизация НАТО станут определяющими факторами при назначении нового главы Совбеза Беларуси.

Александр Алесин: Против России не попрем, но сможем выгадать в перевооружении
С 1 января 2020 года генсеком ОДКБ станет глава Совбеза Беларуси Станислав Зась. Последний год между Минском и Ереваном тянулась затяжная борьба за право возглавлять ОДКБ. 

Какую выгоду Минску сулит руководство ОДКБ? И кто станет преемником Станислава Зася на посту главы Совбеза?

Комментирует военный обозреватель Александр Алесин.

- Конфликт решен. Думаю, Армения просто сохраняла свое лицо перед согласованной позицией всех стран-участниц ОДКБ. Кроме того, Россия тоже выступала за то, чтобы Зась занял положенное ему место. Думаю, кавказская гордость заиграла. В начале оранжевой революции в Армении полагали, что могут дистанцироваться от России. Но экономическое положение страны очень неустойчивое. Более того, чтобы не уступать Азербайджану, Армения закупает современное вооружение, те же «Искандер Э», Су-30, системы залпового огня – сотни миллионов долларов у Армении сроду не водилось. Получая кредиты от России, Армения становится достаточно управляемой в плане принятия совместных решений в рамках ОДКБ. 

- На белорусско-армянских отношениях это особо не скажется?

- Конфликт исчерпан, сдерживающие факторы, которые препятствовали развитию сотрудничества в военной и экономической сферах, исчезли. Мы можем ожидать, что, соблюдая принцип равной удаленности, Беларусь начнет поставлять изделия двойного и специального назначения, то есть оружие и военную технику, и Армении. Речь идет о нелетальных вооружениях, прежде всего средствах радиолокации, радиоэлектронной борьбы, систем автоматизированного управления, систем наведения, управления оружием.

- Какие преимущества получит Беларусь, возглавив ОДКБ?

-Беларусь становится лидером в формировании повестки дня, она предлагает перечень мероприятий, которые будут проводиться в ОДКБ, а это не только совместные учения, тренировки и составление планов, но, думаю, сможет продвинуть и вопрос собственного перевооружения по тарифам ОДКБ, по щадящим ценам. Тот, кто занимает этот пост, готовит документы и таким образом определяет политику в области военной стратегии и модернизации вооружений. Конечно, против России мы пойти не сможем, но выгадать что-то для себя – вполне вероятно.

- Кто может стать преемником на посту главы Совбеза Беларуси?

- Все зависит от того, какую угрозу глава государства сочтет наиважнейшей. Ближайшая тактическая задача – выборы президента, и на этот период может быть назначен временно исполняющий обязанности главы Совбеза. Ведь аппарат госсекретаря Совета безопасности – структура тоже переменная: новый глава подбирает тех людей, которые будут лучшим образом отвечать поставленным задачам и планам. Думаю, до выборов президента будут решаться задачи внутренней безопасности, обеспечении стабильности государства на время президентской кампании. О том свидетельствует и заявление Лукашенко в Бишкеке: НАТО не является непосредственной угрозой для Беларуси. На время президентской кампании возможно назначение человека из силовых структур: МВД, КГБ, Службы безопасности президента. Конкретные персоны я назвать, естественно, не могу, потому что Лукашенко будет подбирать кандидата по совокупности факторов. Но человек должен иметь авторитет в силовых структурах. 

Когда и.о. главы Совбеза будет заменен постоянным главой, будет во многом зависеть от НАТО. Запланированы масштабные военные учения НАТО, которые могут обострить ситуацию на наших границах. И тогда, в принципе, пальму первенства получают военные, и Совет безопасности возглавит выходец из армейских кругов. Президентские выборы и активизация НАТО станут определяющими факторами при назначении нового главы Совбеза. Сам факт назначения должен иметь внешнеполитический эффект – показать соседям серьезность наших намерений. Поскольку начальник Генштаба Вооруженных сил уходит в депутаты, возможно, на должность главы Совбеза в окончательном варианте может претендовать командующий силами спецопераций. Он имеет и вес, и авторитет, и необходимую подготовку.
 
Теги: Минск
 
 
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Президентские выборы и активизация НАТО станут определяющими факторами при назначении нового главы Совбеза Беларуси.
 
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