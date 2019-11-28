|
Продавцы обещают скидки до 90 %. В Беларуси проходит «чёрная пятница»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник для шопоголика, или заветная «черная пятница». 29 ноября практически все магазины и интернет-площадки Беларуси порадуют покупателей масштабными распродажами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продавцы обещают скидки до 90 %.
Это международная акция. Волна Black Friday в эти дни накрывает весь мир. Самые отчаянные любители низких цен с ночи дожидаются открытия торговых центов и первыми берут их практически штурмом. Тем не менее специалисты по закупкам советуют не впадать в шоппинг-эйфорию и все же не хватать все подряд с полок магазинов: взвешенно оценивать каждое приобретение. Зачастую продавцы используют «черную пятницу», чтобы на волне покупательского ажиотажа продать товар по стандартной цене.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Праздник для шопоголика, или заветная «черная пятница». 29 ноября практически все магазины и интернет-площадки Беларуси порадуют покупателей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)