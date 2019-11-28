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РКО по цене чашки кофе: Приорбанк сделал сложное простым

29.11.2019 09:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

РКО по цене чашки кофе: Приорбанк сделал сложное простым
РКО по цене чашки кофе: Приорбанк сделал сложное простым

Первое, что вам необходимо от банка – это расчетно-кассовое обслуживание (РКО). Выбор вариантов огромен. Любой упущенный нюанс будет причинять неудобства на каждом шагу, как камешек в сапоге. Приорбанк убрал с вашей дороги все камни и, сделав сложное простым,  разработал оптимальные варианты РКО, отвечающие потребностям именно вашего бизнеса. Практически на каждое ваше «хочу» он готов ответить «пожалуйста!» Итак, чего вы хотите?

Простоты. И действительно – вам надо развивать свой бизнес, а не разбираться в особенностях банковских продуктов. Приорбанк, исходя из опыта работы с тысячами клиентов, разработал максимально простые линейки пакетов услуг: 3 для индивидуальных предпринимателей и 4 - для организаций. Вам не надо сидеть с калькулятором, разбираясь в сложных тарифах, процентах, стоимости подключения дополнительных опций: все, что вам необходимо, уже включено в пакеты. Остается выбрать наиболее оптимальный – исходя из размеров вашего бизнеса сегодня и его перспектив на завтра.

 
 
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