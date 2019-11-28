Два МАЗа столкнулись на МКАД: водитель не учёл погодные условия

Источник материала: Аргументы и факты

Водитель одного из грузовиков при выборе скорости не учел обледенение проезжей части. При встречном разъезде шофер попытался затормозить, но машина стала неуправляемой, произошло столкновение с другим грузовиком, сообщает агентство «Минск-Новости».

Водители не пострадали.

В ГАИ рекомендуют во время гололедицы выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию. С особой осторожностью нужно двигаться во дворах, по мостам, эстакадам, продуваемым участкам дорог и при проезде пешеходных переходов.