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Два МАЗа столкнулись на МКАД: водитель не учёл погодные условия

29.11.2019 09:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Два МАЗа столкнулись на МКАД: водитель не учёл погодные условия
БЕЛТА

Водитель одного из грузовиков при выборе скорости не учел обледенение проезжей части. При встречном разъезде шофер попытался затормозить, но машина стала неуправляемой, произошло столкновение с другим грузовиком, сообщает агентство «Минск-Новости».

Водители не пострадали.

В ГАИ рекомендуют во время гололедицы выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию. С особой осторожностью нужно двигаться во дворах, по мостам, эстакадам, продуваемым участкам дорог и при проезде пешеходных переходов.  

Лучше избегать резких маневров. 

Два МАЗа столкнулись на МКАД: водитель не учёл погодные условия
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Теги: Минск
 
 
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ДТП с участием двух грузовиков случилось на лесопарковой дороге в районе 5-го км МКАД вечером 28 ноября.
 
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