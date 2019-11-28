ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобринские лицеисты – за здоровый образ жизни!

29.11.2019 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

      В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» работники Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с педагогическим коллективом УО «Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания» провели увлекательное мероприятие с учащимися данного учреждения.

Кобринские лицеисты – за здоровый образ жизни!

      Тематическая программа проходила в 2 этапа: первый – встреча со спасателями, в ходе которого работники МЧС рассказали учащимся учреждения образования об основных требованиях пожарной безопасности в быту, о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также о проходящем конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее». О его подробностях проведения ребята узнали из продемонстрированного видеофильма.

      Второй – проведение интеллектуальной QUIZ-игры «No Smoking Quiz». В данном увлекательном мероприятии приняли участие команда «Спасатель» и команда «МООП». Ребята боролись за звание лучших знатоков основ пожарной безопасности. С ними была проведена викторина «Интересные факты о курении», конкурсы «Выбирай спорт», «Ребусы», «Твое здоровье», «Безопасная пепельница», «Лотерея 50/50».


Кобринские лицеисты – за здоровый образ жизни!

      Во всех конкурсах ребята проявили активность, находчивость, стремление победить.


Кобринские лицеисты – за здоровый образ жизни!

      По итогам мероприятия членами жюри был определен победитель. Старший инспектор СПиВО Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Абрамчук поблагодарил ребят за активное участие в тематической программе, вручил им грамоты и наглядную продукцию МЧС.


Кобринские лицеисты – за здоровый образ жизни!

      Во время мероприятия учащиеся не только с интересом, но и с пользой провели свое время. Они узнали много новых фактов о курении, еще раз убедились в том, что эта пагубная привычка опасна и вредна для здоровья.


Кобринские лицеисты – за здоровый образ жизни!

Кобринский РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кобринские лицеисты – за здоровый образ жизни!
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси определили новый перечень районов, неблагоприятных для сельхозпроизводства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика