Кобринские лицеисты – за здоровый образ жизни!

Источник материала: Кобринский вестник

В рамках акции «Не прожигай свою жизнь» работники Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с педагогическим коллективом УО «Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания» провели увлекательное мероприятие с учащимися данного учреждения.





Тематическая программа проходила в 2 этапа: первый – встреча со спасателями, в ходе которого работники МЧС рассказали учащимся учреждения образования об основных требованиях пожарной безопасности в быту, о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также о проходящем конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее». О его подробностях проведения ребята узнали из продемонстрированного видеофильма.

Второй – проведение интеллектуальной QUIZ-игры «No Smoking Quiz». В данном увлекательном мероприятии приняли участие команда «Спасатель» и команда «МООП». Ребята боролись за звание лучших знатоков основ пожарной безопасности. С ними была проведена викторина «Интересные факты о курении», конкурсы «Выбирай спорт», «Ребусы», «Твое здоровье», «Безопасная пепельница», «Лотерея 50/50».







Во всех конкурсах ребята проявили активность, находчивость, стремление победить.







По итогам мероприятия членами жюри был определен победитель. Старший инспектор СПиВО Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Абрамчук поблагодарил ребят за активное участие в тематической программе, вручил им грамоты и наглядную продукцию МЧС.







Во время мероприятия учащиеся не только с интересом, но и с пользой провели свое время. Они узнали много новых фактов о курении, еще раз убедились в том, что эта пагубная привычка опасна и вредна для здоровья.







Кобринский РОЧС.