ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси определили новый перечень районов, неблагоприятных для сельхозпроизводства

29.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси определили новый перечень районов, неблагоприятных для сельхозпроизводства

Перечень районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельхозпродукции на 2020-2024 годы, утвержден постановлением Совмина №800, сообщила пресс-служба правительства в четверг.

«В указанный перечень внесено 66 районов республики. Так, в Гродненской области для производства сельхозпродукции неблагоприятны 3 района — Дятловский, Ивьевский и Свислочский, в Брестской – 5, в Минской – 7, в Могилевской – 13, в Витебской – 18 и в Гомельской –20», — говорится в комментарии пресс-службы.

Формирование перечня районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельхозпродукции, осуществляется один раз в пять лет. В предыдущем перечне таких районов 62.

Как напомнили в Совмине, к данной категории относят районы, на территории которых в связи с природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими показателями (факторами) организация высокорентабельного производства не представляется возможной.

Критериями являются балл кадастровой оценки сельхозземель, удельный вес сельхозземель, загрязненных радионуклидами цезия-137 и стронция-90 с уровнем их содержания от 1 Ки/кв. км и выше и 0,15 Ки/кв. км и выше соответственно. Кроме того, учитывается удельный вес населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения, проживающего на территории района, уровень зарегистрированной безработицы за последний отчетный год.

interfax.by
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перечень районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельхозпродукции на 2020-2024 годы, утвержден постановлением Совмина №800, сообщила пресс-служба...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два МАЗа столкнулись на МКАД: водитель не учёл погодные условия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • парка женская демисезонная в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика