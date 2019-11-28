В Беларуси определили новый перечень районов, неблагоприятных для сельхозпроизводства

Источник материала: Вороновская газета





Перечень районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельхозпродукции на 2020-2024 годы, утвержден постановлением Совмина №800, сообщила пресс-служба правительства в четверг.

«В указанный перечень внесено 66 районов республики. Так, в Гродненской области для производства сельхозпродукции неблагоприятны 3 района — Дятловский, Ивьевский и Свислочский, в Брестской – 5, в Минской – 7, в Могилевской – 13, в Витебской – 18 и в Гомельской –20», — говорится в комментарии пресс-службы.

Формирование перечня районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельхозпродукции, осуществляется один раз в пять лет. В предыдущем перечне таких районов 62.

Как напомнили в Совмине, к данной категории относят районы, на территории которых в связи с природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими показателями (факторами) организация высокорентабельного производства не представляется возможной.

Критериями являются балл кадастровой оценки сельхозземель, удельный вес сельхозземель, загрязненных радионуклидами цезия-137 и стронция-90 с уровнем их содержания от 1 Ки/кв. км и выше и 0,15 Ки/кв. км и выше соответственно. Кроме того, учитывается удельный вес населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения, проживающего на территории района, уровень зарегистрированной безработицы за последний отчетный год.

interfax.by