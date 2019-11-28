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Иностранные студенты белорусских вузов представят в Гродно свои национальные традиции

29.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Иностранные студенты из 10 университетов и 3 колледжей Беларуси сегодня представят традиции своих народов и стран в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского государственного университета имени Я.Купалы.

Уже в третий раз ГрГУ имени Я.Купалы открывает творческую гостиную «Беларусь — перекресток национальных культур». «Мероприятие ежегодно объединяет сотни людей из разных стран и учебных заведений», — рассказали в центре интернационализации ГрГУ имени Я.Купалы.

Участниками нынешней гостиной станут около 200 человек. Это белорусские и иностранные студенты из 14 стран, которые не просто расскажут о своей родине, но и прочитают стихи на белорусском языке, споют песни. Во время круглого стола будут представлены национальные праздники. Запланировано проведение интеллектуальной игры «Этот удивительный мир — Беларусь», в которой команды университетов посоревнуются за звание самой находчивой и сообразительной. Будут подведены итоги конкурсов эссе «Любовь к Родине — в каждом из нас» и «Эмблема творческой гостиной», которые в дистанционной форме проходили в течение ноября.

Завершится гостиная концертом «Многоголосие национальных культур». Студенты представят национальные танцы, песни, другие творческие номера. Каждый участник творческой гостиной получит диплом, а победители номинаций — памятные призы.

Мероприятие направлено на развитие межкультурного взаимодействия обучающихся, воспитание толерантной личности в поликультурной среде университета, повышение интереса иностранцев к Беларуси, ее истории и культуре.

Организаторами фестиваля выступают центр интернационализации образования и землячество иностранных студентов ГрГУ имени Я.Купалы.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Иностранные студенты из 10 университетов и 3 колледжей Беларуси сегодня представят традиции своих народов и стран в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в...
 
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