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Иностранные студенты белорусских вузов представят в Гродно свои национальные традиции
29.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Иностранные студенты из 10 университетов и 3 колледжей Беларуси сегодня представят традиции своих народов и стран в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского государственного университета имени Я.Купалы.
Уже в третий раз ГрГУ имени Я.Купалы открывает творческую гостиную «Беларусь — перекресток национальных культур». «Мероприятие ежегодно объединяет сотни людей из разных стран и учебных заведений», — рассказали в центре интернационализации ГрГУ имени Я.Купалы.
Участниками нынешней гостиной станут около 200 человек. Это
Завершится гостиная концертом «Многоголосие национальных культур».
Мероприятие направлено на развитие межкультурного взаимодействия обучающихся, воспитание толерантной личности в поликультурной среде университета, повышение интереса иностранцев к Беларуси, ее истории и культуре.
Организаторами фестиваля выступают центр интернационализации образования и землячество иностранных
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Иностранные студенты из 10 университетов и 3 колледжей Беларуси сегодня представят традиции своих народов и стран в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в...
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