Twitter взял паузу в вопросе удаления неактивных аккаунтов

Источник материала: Вороновская газета





Прекращение чистки профилей, в которые не заходили полгода, связано с умершими людьми, сообщает The Verge.

Соцсеть Twitter решила отложить инициативу по удалению профилей пользователей, которые были неактивны более полугода. Компания решила отсрочить стирание акаунтов , чтобы создать инструмент, который поможет увековечить память умерших владельцев аккаунтов.

— Сейчас у нас нет способа запомнить чей-либо аккаунт в Twitter после того, как люди умирают, но команда задумывается над способами это сделать, — заявили в Twitter.

В итоге куратором нового проекта по сохранению твитов от умерших близких людей Twittering Dead стал цифровой консерватор Джейсон Скотт. Новая программа сможет делать резервную копию учетной записи, чтобы близкие могли заходить на нее после удаления. Для этого компании нужно будет предоставить Twitter-аккаунт пользователя, который они хотят запомнить.

СБ