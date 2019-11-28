Две сестры украли у отца подруги 9500 евро

Правоохранители опросили членов семьи заявителя и пришли к выводу, что с исчезновением денег могут быть связаны подруги его дочери. Две девочки 14 и 16 лет приходят к ней в гости.
Эта версия подтвердилась.
Сестры рассказали, что нашли деньги в шкафу, когда играли в «прятки». С августа по ноябрь они брали из шкафа небольшие суммы. В итоге несовершеннолетние похитили 9500 евро.
Деньги дети передали своей матери. Вместе с ней они тратили их на косметику, одежду и парфюмерию.
Оперативники обнаружили и изъяли 2400 евро.
За совершение хищения сестры могут быть привлечены к уголовной ответственности по части 3 статьи 205 УК Республики Беларусь ("Кража"), сообщили в ГУВД Мингорисполкома.