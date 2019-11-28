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Две сестры украли у отца подруги 9500 евро

29.11.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Две сестры украли у отца подруги 9500 евро
Фото из открытых источников

Правоохранители опросили членов семьи заявителя и пришли к выводу, что с исчезновением денег могут быть связаны подруги его дочери. Две девочки 14 и 16 лет приходят к ней в гости.

Эта версия подтвердилась.

Сестры рассказали, что нашли деньги в шкафу, когда играли в «прятки». С августа по ноябрь они брали из шкафа небольшие суммы. В итоге несовершеннолетние похитили 9500 евро.

Деньги дети передали своей матери. Вместе с ней они тратили их на косметику, одежду и парфюмерию.

Оперативники обнаружили и изъяли 2400 евро.  

За совершение хищения сестры могут быть привлечены к уголовной ответственности по части 3 статьи 205 УК Республики Беларусь ("Кража"), сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Две сестры украли у отца подруги 9500 евро
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