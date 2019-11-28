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«Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин!»

29.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 27 ноября по 4 декабря на территории Несвижского района проходит Единый день безопасности дорожного движения в рамках республиканской профилактической акции «Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин!»

С начала 2019 года на территории Минской области зарегистрировано 640 дорожно-транспорт-ных происшествий, в которых 116 человек погибли и 683 получили травмы различной степени тяжести, 64 ДТП совершили водители, находящиеся в состоянии опьянения. 57 ДТП произошло с участием несовершеннолетних.


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С 27 ноября по 4 декабря на территории Несвижского района проходит Единый день безопасности дорожного движения в рамках республиканской профилактической
 
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