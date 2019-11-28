Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках акции «С заботой о здоровье пожилых людей» состоялись очередные мероприятия, направленные на повышение жизненного уровня и внимания к людям пожилого возраста.

На базе физкультурно-оздоровительного центра по Несвижскому району прошло спортивное мероприятие «Час здоровья». Под руководством волонтера-тренера посещающие отделение обеспе-чения дневного пребывания для граждан пожилого возраста занимались оздоровительной гимнастикой, осваивали тренажеры, соревновались в дартсе.









Недавно волонтеры инициативной группы «Пожилые — пожилым» посетили на дому самую старшую из женщин нашего отделения — Марию Александровну Мацель. Волонтеры И.Ф. Кипеть и Г.В. Шаповалова справились о здоровье Марии Александровны, посмотрели ее рукоделие, долго беседовали и делились воспоминаниями. Хозяйка потчевала гостей, угощала душистым чаем. На прощанье волонтеры подарили Марии Александровне небольшой подарок — красивую вышивку.

Галина Бушмакина.