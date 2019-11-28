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3 декабря — День инвалидов Республики Беларусь. К этому дню в районе приурочен ряд мероприятий

29.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Так, 30 ноября, в 12.00, в центральной районной библиотеке имени П. Пронузо пройдет творческий вечер члена районного литературно-музыкального объединения «Валошкі» Бориса Ветлугина «Когда года подсказывают мысли» с приглашением лиц с ограниченными возможностями. 

З декабря в кинотеатре «Салют» в 15.00 состоится концертная программа «От всей души с любовью и теплом»  с участием любительских коллективов Несвижского района, выставка работ людей с ограниченными возможностями, посещающих отделение обеспечения дневного пребывания для инвалидов РТЦСОН.

4 декабря, в 11.00, в городском молодежном центре состоится межрегиональное мероприятие «Мир безграничных возможностей» для людей с ограниченными возможностями, посещающими отделение обеспечения дневного пребывания для инвалидов, и находящимися в отделении обеспечения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Несвижского РТЦСОН, совместно с Клецким ТЦСОН,     Несвижским домом-интернатом для престарелых и инвалидов, центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского района в рамках проекта «Вместе мы можем многое».

По 5 декабря ГУ «Несвижский РТЦСОН» для инвалидов разных категорий проводит различные благотворительные акции с участием заинтересованных структур и волонтеров.

13 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Несвиж» в 11.00 начнется спортландия «Мы вместе» между людьми с ограниченными возможностями, посещающими  отделение обеспечения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» и гражданами, проживающими в Несвижском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Мероприятия, приуроченные ко Дню инвалидов, согласно разработанному плану, пройдут также в Несвижском доме-интернате для престарелых и инвалидов, в учреждениях образования района и сельских учреждениях культуры. Также во всех учреждениях образования района пройдут тренинги на устранение стереотипов по отношению к детям-инвалидам.

«НН».


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Так, 30 ноября, в 12.00, в центральной районной библиотеке имени П. Пронузо пройдет творческий вечер члена районного литературно-музыкального объединения «Валошкі»
 
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