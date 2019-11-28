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Рождественское волшебство и подарки. Что интересного предлагает магазин «Крэдэнс»?

29.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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.Длинные ночи и праздничные огни. Наступающий декабрь, на мой взгляд, — один из самых сказочных месяцев года. И, чтобы разделить это время с близкими, я стараюсь заранее покупать им подарки. Вот только хочется, чтобы эти вещи были уникальными.

Рождественское волшебство и подарки. Что интересного предлагает магазин «Крэдэнс»?

Заведующая сектором розничной
торговли Татьяна Семак рассказывает о традициях, связанных
с новогодними игрушками

Множество разнообразных подарков можно найти в магазине «Крэдэнс», что находится в одном из подвалов Радзивилловского дворца. Спустившись вниз по крутой лестнице, оказываешься будто в одном из залов — уютный интерьер умело вплетается в общую концепцию оформления дворца.

На по-новогоднему украшенных полках своих будущих владельцев ждут елочные игрушки. В том числе и ручной работы, привезенные из Германии, Бельгии, Мексики. Пользуются популярностью «щелкунчики», «огурчики». С последними связана интересная традиция, по которой на ветви новогоднего дерева вешают такую игрушку. Кто найдет — тому подарок. Недалеко располагается и керамика ручной работы от Ольги Угринович, посуда, сделанная в Елизаветинском монастыре.

Рождественское волшебство и подарки. Что интересного предлагает магазин «Крэдэнс»?

Кассир магазина «Крэдэнс»
Людмила Хорькова показывает
фирменные «Нясвіжскія цукеркі»

Много фирменных товаров, сделанных специально для магазина. Это и льняные салфетки с логотипом «Крэдэнса», кожаные изделия «Макей», часы от фирмы «Луч» и многое другое. В «Крэдэнсе» есть и другие оригинальные товары: это и красивые шарфы из батика от несвижской художницы, и украшения галереи ремесленников «Славутасць», и сувениры из латуни, меди, и оригинальные вешалки для украшений.

— У нас есть свои фирменные шоколад с изображением Барбары Радзивилл, конфеты «Нясвіжскія цукеркі» с изображением несвижских достопримечательностей, — рассказывает заведующая сектором розничной торговли магазинов «Крэдэнс» и «Сувениры» Татьяна Семак. — Предлагаем покупателям также и шоколад ручной работы с самыми разными наполнителями, есть даже с перцем. Еще один вкусный и красивый подарок — фермерский мед. Это новая продукция. Можно приобрести и разные фиточаи, а также специальные — «Радзівілаўскі дэкокт» и «Пане Каханку». Покупатели охотно берут «Крамбамбулю» — у нас есть все ее виды.

Рождественское волшебство и подарки. Что интересного предлагает магазин «Крэдэнс»?

Оригинально украшенная медовая продукция

Не только туристы, но и многие местные жители полагают, что во двор замка можно войти только по билету. Но это не так. Билет дает возможность посмотреть экспозиционные залы Дворцового ансамбля. А в магазины, расположенные на территории объекта, а также в кафе «Дворцовое» и ресторан «Гетман» вход бесплатный.

В «Крэдэнсе» вас ждут каждый день с 9.00 до 18.00, единственный выходной — 1 января.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.


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