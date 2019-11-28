Используя альпинистское снаряжение, группа занималась переброской сигарет в Польшу

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские пограничники пресекли канал незаконного перемещения на территорию Евросоюза крупных партий табачных изделий.





7 граждан Беларуси были задержаны 16 ноября в Брестском районе. Злоумышленники, действуя согласно распределенным ролям и используя тепловизоры, радиостанции, альпинистское снаряжение и сим-карты зарубежных операторов, попытались перебросить на территорию Польши около 50 коробов с табачной продукцией белорусского производства.





В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 228-1 УК Республики Беларусь (незаконное перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, совершенное организованной группой).





Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности.