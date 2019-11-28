ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Используя альпинистское снаряжение, группа занималась переброской сигарет в Польшу

29.11.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские пограничники пресекли канал незаконного перемещения на территорию Евросоюза крупных партий табачных изделий.

Используя альпинистское снаряжение, группа занималась переброской сигарет в Польшу

7 граждан Беларуси были задержаны 16 ноября в Брестском районе. Злоумышленники, действуя согласно распределенным ролям и используя тепловизоры, радиостанции, альпинистское снаряжение и сим-карты зарубежных операторов, попытались перебросить на территорию Польши около 50 коробов с табачной продукцией белорусского производства.

Используя альпинистское снаряжение, группа занималась переброской сигарет в Польшу

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 228-1 УК Республики Беларусь (незаконное перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, совершенное организованной группой).

Используя альпинистское снаряжение, группа занималась переброской сигарет в Польшу

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности.

 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Белорусские пограничники пресекли канал незаконного перемещения на территорию Евросоюза крупных партий табачных изделий. 7 граждан Беларуси были задержаны 16...
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда встретятся Путин и Лукашенко? Вопрос не решен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика