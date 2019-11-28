В Столинском районе 4 велосипеда отправили на штрафстоянку

Источник материала: Виртуальный Брест

Вернут хозяевам после уплаты штрафа.





В ходе проводимой в Столинском районе масштабной информационной кампании «Время стать заметным» сотрудники ГАИ изъяли у граждан четыре велосипеда по той причине, что они управляли ими в состоянии алкогольного опьянения.

Велосипеды отправлены на штрафстоянку и будут возвращены владельцам только после уплаты ими штрафа: от 3 до 5 базовых величин.

Как рассказал Медиа-Полесью начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Ковальский, всего за время проведения информационной кампании выявлено 19 нарушений Правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и возчиками гужевого транспорта. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Сотрудниками ГАИ , ДПС, инспекции по делам несовершеннолетних проведены встречи в трудовых коллективах, где разъяснялась необходимость соблюдения Правил дорожного движения всеми его участниками и важность обезопасить себя в тёмное время суток с помощью светоотражающих элементов.

Участие в информационной кампании также приняли священнослужители православных храмов. Они освятили участки дорог, где чаще всего происходят ДТП с тяжёлым исходом.