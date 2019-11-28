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В Столинском районе 4 велосипеда отправили на штрафстоянку
29.11.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вернут хозяевам после уплаты штрафа.
В ходе проводимой в Столинском районе масштабной информационной кампании «Время стать заметным» сотрудники
Велосипеды отправлены на штрафстоянку и будут возвращены владельцам только после уплаты ими штрафа: от 3 до 5 базовых величин.
Как рассказал Медиа-Полесью начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Ковальский, всего за время проведения информационной кампании выявлено 19 нарушений Правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и возчиками гужевого транспорта. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.
Сотрудниками
Участие в информационной кампании также приняли священнослужители православных храмов. Они освятили участки дорог, где чаще всего происходят ДТП с тяжёлым исходом.
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Вернут хозяевам после уплаты штрафа. В ходе проводимой в Столинском районе масштабной информационной кампании «Время стать заметным» сотрудники ГАИ изъяли у...
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