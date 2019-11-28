|
Состоялся VIII областной фестиваль «Поверь в себя!»
29.11.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По инициативе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» 28 ноября в Брестском областном Дворце культуры Федерации профсоюзов Беларуси состоялся VIII областной фестиваль «Поверь в себя!», в котором приняли участие отделения дневного пребывания для инвалидов 17 территориальных центров Брестской области, дома-интерната дер. Волки и представители ряда городских общественных объединений инвалидов.
В фойе была организована
Со сцены Дворца культуры участников фестиваля приветствовали заместитель главы администрации Московского района города Бреста Алла Петровна Ульяницкая. Обращаясь со словами искренней благодарности к организаторам фестиваля, выступающие отметили, что молодые люди с ограниченными возможностями стремятся ни в чём не уступать здоровым сверстникам: реализуют творческий потенциал и совершенствуют свои музыкальные и вокальные навыки и способности.
В завершении мероприятия для участников и гостей организован сладкий стол и дискотека.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2019 21.by