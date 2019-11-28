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Состоялся VIII областной фестиваль «Поверь в себя!»

29.11.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По инициативе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» 28 ноября в Брестском областном Дворце культуры Федерации профсоюзов Беларуси состоялся VIII областной фестиваль «Поверь в себя!», в котором приняли участие отделения дневного пребывания для инвалидов 17 территориальных центров Брестской области, дома-интерната дер. Волки и представители ряда городских общественных объединений инвалидов.

Состоялся VIII областной фестиваль «Поверь в себя!»

В фойе была организована выставка творческих работ, выполненных воспитанниками отделений дневного пребывания для инвалидов территориальных центров области.Творческие номера, подготовленные воспитанниками отделений, подкупали искренностью и дарили заряд хорошего настроения.

Состоялся VIII областной фестиваль «Поверь в себя!»

Со сцены Дворца культуры участников фестиваля приветствовали заместитель главы администрации Московского района города Бреста Алла Петровна Ульяницкая. Обращаясь со словами искренней благодарности к организаторам фестиваля, выступающие отметили, что молодые люди с ограниченными возможностями стремятся ни в чём не уступать здоровым сверстникам: реализуют творческий потенциал и совершенствуют свои музыкальные и вокальные навыки и способности.

Состоялся VIII областной фестиваль «Поверь в себя!»

В завершении мероприятия для участников и гостей организован сладкий стол и дискотека. Фестиваль проходит восьмой год подряд и уже стал традиционным, и, как высказали своё мнение его организаторы и участники, с каждым годом форум набирает всё большую популярность и охватывает большее количество желающих принять в нём участие.

Состоялся VIII областной фестиваль «Поверь в себя!»

Состоялся VIII областной фестиваль «Поверь в себя!»

 
Теги: Брест
 
 
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  По инициативе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» 28 ноября в Брестском областном Дворце культуры...
 
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