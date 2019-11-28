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Фем-панель, настоящий бассейн и арт-объекты из Burning man. Стали известны даты нового FSP

29.11.2019 10:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организаторы объявили даты Freaky Summer Party 2020 года. В этот раз арт-пикник пройдет 25−26 июля в Минске и будет называться FSP XX. Место и лайнап объявят позже, когда начнется официальная продажа билетов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

FSP — это излюбленный гедонистами и сибаритами фестиваль, традиционная инъекция свободы и креативного духа современной культуры, которая проходит под аранжировки музыкантов со всего мира. Это два дня, пять музыкальных сцен некоммерческой музыки, международная образовательная площадка Edutainment, локальный крафт-маркет, масштабный фудкорт, экстремальные развлечения, спецпроекты от партнеров и неудержимая афтепати.

Чем порадует фестиваль в 2020 году? Организаторы уже начали активную подготовку к нему и обещают нам голограммы артистов, фем-панель Edutainment, а еще настоящий бассейн (наконец-то!) и арт-объекты из Burning man.

Напомним, что летом 2019 года фестиваль FSP не проходил, потому что организаторы решили, что круче будет проводить его раз в два года.

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Теги: Минск
 
 
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Организаторы объявили даты Freaky Summer Party 2020 года. В этот раз арт-пикник пройдет 25−26 июля в Минске и будет называться FSP XX. Место и лайнап объявят позже, когда начнется...
 
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