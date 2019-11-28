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Россия хочет избавиться от советских ракет

29.11.2019 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России уже вскоре полностью снимут с дежурства ракеты советского производства. На их место встанут более современные системы, разработанные после 1991 года. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на слова командующего РВСН Сергея Каракаева.


Фото: wikipedia.org

Он заявил, что сегодня ракетные войска находятся «на историческом этапе», так как вскоре их боевой состав полностью будет укомплектован вооружением российского производства.

Сегодня РВСН России располагают новейшими «Ярсами», более старыми «Тополь-М», которые были разработаны еще в СССР, а также советскими «Тополями», Р-36М2 «Воевода» и УР-100НУТТХ. Таким образом, большая часть имеющихся ракет — наследие СССР.

 
 
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На сегодняшний день РВСН страны укомплектованы по большей части ракетами, созданными в СССР.
 
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