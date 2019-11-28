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Россия хочет избавиться от советских ракет
Источник материала: Tut.by
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России уже вскоре полностью снимут с дежурства ракеты советского производства. На их место встанут более современные системы, разработанные после 1991 года. Об этом
Он заявил, что сегодня ракетные войска находятся «на историческом этапе», так как вскоре их боевой состав полностью будет укомплектован вооружением российского производства.
Сегодня РВСН России располагают новейшими «Ярсами», более старыми «Тополь-М», которые были разработаны еще в СССР, а также советскими «Тополями», Р-36М2 «Воевода» и УР-100НУТТХ. Таким образом, большая часть имеющихся ракет — наследие СССР.
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На сегодняшний день РВСН страны укомплектованы по большей части ракетами, созданными в СССР.
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