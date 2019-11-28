Глава Xiaomi рассказал, в чем секрет доступности их смартфонов

Источник материала: Tut.by

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь недавно рассказал, в чем секрет относительно невысокой цены смартфонов и других гаджетов бренда. Об этом пишет Gizchina.



Фото: Reuters

По словам топ-менеджера, политика компании предполагает минимальную наценку на свои товары. «Я полагаю, что маржа в 8−9% невысока. Наша модель продаж базируется на электронной коммерции, из-за чего цена, которую должен заплатить конечный потребитель, остается низкой. Чистая прибыль компании очень невелика, а цепь посредников короткая, за счет чего финальная цена товаров на розничном рынке остается привлекательной для клиентов», — заявил Цзюнь.

При этом общая цена смартфонов будет расти по мере того, как будет происходить смена четвертого поколения связи (LTE) на 5G. Но даже в этом случае Xiaomi, по словам ее руководителя, рассчитывает сохранять стоимость на минимально допустимом уровне.

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