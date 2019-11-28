ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня на Комаровском рынке можно провериться на ВИЧ. Бесплатно

29.11.2019 10:28 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 29 ноября, на Комаровском рынке можно будет сдать анализы, чтобы провериться на ВИЧ. Причем абсолютно бесплатно. Об этом KYKY сообщил Иван Ткачук, начальник отдела социального развития и создатель Instagram-аккаунта Комаровки.

Анализы принимают только один день (сегодня) и только четыре часа – с 10:00 до 14:00. Техника такая: медики берут слюну пациента – и через пару минут говорят ему результаты. Вся эта инициатива приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря. А проводится Комаровкой вместе с Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Автобус, где берут анализы, находится вот здесь:

Фото обложки: Sean Jmundy.

Читайте по теме: Я не сдал своего ВИЧ+ партнёра, и мне отказали в терапии. Как оказаться в тюрьме по инициативе врача

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 29 ноября, на Комаровском рынке можно будет сдать анализы, чтобы провериться на ВИЧ. Причем абсолютно бесплатно. Об этом KYKY сообщил Иван Ткачук, начальник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Сербию: какая программа визита
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика