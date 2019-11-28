Сегодня на Комаровском рынке можно провериться на ВИЧ. Бесплатно

Источник материала: KYKY

Сегодня, 29 ноября, на Комаровском рынке можно будет сдать анализы, чтобы провериться на ВИЧ. Причем абсолютно бесплатно. Об этом KYKY сообщил Иван Ткачук, начальник отдела социального развития и создатель Instagram-аккаунта Комаровки.

Анализы принимают только один день (сегодня) и только четыре часа – с 10:00 до 14:00. Техника такая: медики берут слюну пациента – и через пару минут говорят ему результаты. Вся эта инициатива приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря. А проводится Комаровкой вместе с Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Автобус, где берут анализы, находится вот здесь:

Фото обложки: Sean Jmundy.