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Уже точно. Власти запретят пластиковую посуду в кафе и ресторанах по всей Беларуси

29.11.2019 09:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Власти, наконец, окончательно решили запретить пластиковую посуду во всех беларуских кафе и ресторанах (об этой инициативе заговорили еще летом). Как пишет МАРТ, запрет начнет действовать с 1 января 2021 года. Сейчас осталось определиться, какой именно пластик попадет под ограничения.

Документ, принятый Советом министров, на законодательном уровне призывает точки общепита по всей стране снизить использование одноразовой посуды. Это касается предметов для сервировки стола, приема или хранения продуктов (в том числе пищи) – то есть всего того, что невозможно применить повторно.

Всем заведениям дали время, чтобы придумать и найти альтернативы – почти полтора года. Полный список одноразового пластика, которым нельзя будет пользоваться и торговать, МАРТ пообщела составить в течение трех месяцев.За это время ведомство изучит рынок посуды в секторе общественного питания.

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Власти, наконец, окончательно решили запретить пластиковую посуду во всех беларуских кафе и ресторанах (об этой инициативе заговорили еще летом). Как пишет МАРТ,...
 
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