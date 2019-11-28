Знаменитый модный дом Roberto Cavalli купил миллиардер из ОАЭ

Сделка была заключена 28 ноября через инвестиционную компанию Саджвани Vision Investments. Ее сумма не раскрывается.





О том, что Vision Investments купит 100% Roberto Cavalli, стало известно в июле. Источник The Wall Street Journal оценивал сумму сделки в 160 миллионов евро.





Раньше Roberto Cavalli принадлежал итальянской инвестиционной компании Clessidra. Она купила 90%-ю долю в модном доме в 2015 году, по неофициальным данным, за 390 миллионов евро. Еще 10% осталось у самого дизайнера.





Хусейн Саджвани — основатель и руководитель девелоперской компании Damac Properties. Бизнесмен занимает 962 место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние журнал оценивает в 1,9 миллиарда долларов.





Дизайнер Роберто Кавалли основал одноименный модный дом во Флоренции в 1975 году. Бренд создает одежду, обувь, аксессуары и предметы интерьера. С 2014 года доходы модного дома падают из-за снижения продаж по всему миру.





Ранее Damac Properties сотрудничала с Roberto Cavalli при оформлении отелей.