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Знаменитый модный дом Roberto Cavalli купил миллиардер из ОАЭ

29.11.2019 10:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Итальянский модный дом Roberto Cavalli купил миллиардер из ОАЭ Хусейн Саджвани, сообщает Bloomberg.

Сделка была заключена 28 ноября через инвестиционную компанию Саджвани Vision Investments. Ее сумма не раскрывается.

О том, что Vision Investments купит 100% Roberto Cavalli, стало известно в июле. Источник The Wall Street Journal оценивал сумму сделки в 160 миллионов евро.

Раньше Roberto Cavalli принадлежал итальянской инвестиционной компании Clessidra. Она купила 90%-ю долю в модном доме в 2015 году, по неофициальным данным, за 390 миллионов евро. Еще 10% осталось у самого дизайнера.

Хусейн Саджвани — основатель и руководитель девелоперской компании Damac Properties. Бизнесмен занимает 962 место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние журнал оценивает в 1,9 миллиарда долларов.

Дизайнер Роберто Кавалли основал одноименный модный дом во Флоренции в 1975 году. Бренд создает одежду, обувь, аксессуары и предметы интерьера. С 2014 года доходы модного дома падают из-за снижения продаж по всему миру.

Ранее Damac Properties сотрудничала с Roberto Cavalli при оформлении отелей.
 
 
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Итальянский модный дом Roberto Cavalli купил миллиардер из ОАЭ Хусейн Саджвани, сообщает Bloomberg.
 
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