Первый пошел: первая белорусская компания официально переходит на четырехдневку

Эксперименты с четырёхдневкой в мировом ИТ время от времени проводят. Например, филиал Microsoft в Японии разрешил сотрудникам работать четыре дня в неделю, пятница оплачивается работодателем. По итогам эксперимента Microsoft Japan отметил, что производительность офиса выросла на 40% по сравнению с аналогичным месяцем 2018. В 2017 году белорусская аутсорсинговая компания Spiral Scout сделала каждую вторую пятницу сотрудников оплачиваемым выходным днём.





Зачем?





— Около года назад мне на глаза попали две статьи о четырёхдневках в скандинавских странах, — рассказывает Евгений Томашевич. — Было понятно, что такой подход в мире будут пробовать всё чаще. Идею перехода на четырёхдневку я обдумывал полгода. Основной мотив — создать в офисе комфортную обстановку и дать людям возможность работать без стресса и напряга, так как из-за интенсивности нашей жизни люди начинают выгорать. В этом решении есть прагматизм: жизнь усложняется, и от того, что люди работают больше часов в неделю, продуктивность не возрастает.





Нам интересно посмотреть, как это отразится на производительности и атмосфере в коллективе. Я рассчитываю, что с переходом на четырёхдневку уменьшится текучка, увеличится лояльность, мы сможем быть более привлекательными для соискателей.





Идею СЕО обсуждал сперва с менеджерами компании, а потом сотрудниками.





— Это было неожиданно, поэтому на лицах сперва появилось лёгкое недоумение. Но уже ни у кого нет сомнений, что с 2020-го переходим на четырёхдневку: это озвучено очень чётко. Сотрудники рады.









Как это устроено и что будет с клиентами





По словам Евгения, в правилах компании ничего не поменяется. Работать сотрудники будут так же, как и раньше: 8 часов в день — всего 32 часа в неделю. В случае горящих дедлайнов и других авралов пятый день будет оплачиваться дополнительно, как выходной. Предусмотрен выход в 5-й рабочий день по желанию сотрудника — если хочется заработать дополнительно.





Если команда будет регулярно не выполнять план, то компания наймёт больше людей.





Сейчас продумываем нюансы, связанные с шероховатостью такого графика. Цель ведь в том, чтобы не только сделать лучшие условия для сотрудников, но и чтобы клиенты не страдали. В каждом отделе лиды будут распределять, у кого и когда дополнительный выходной. У клиентов по-прежнему будет доступ к команде в любой рабочий день.





Основная проблема может быть с менеджерами, которые должны быть постоянно на связи с клиентами. Это вопрос буд решать по договорённости с менеджерами.





Как отразится на цифрах





Вопрос с метриками пока остаётся открытым. Я понимаю, что хорошие цифры мы вряд ли сразу получим. Основная метрика будет понятна по итогу 2020 года — выросли ли мы в прибыли или нет. Дополнительные метрики: насколько часто стали «попадать» в оценку своих проектов.





Я, если честно, не уповаю на то, что производительность нашего офиса сохранится или возрастёт. При планировании я скорее рассматриваю более пессимистичный вариант: она упадёт (чтобы учитывать риски). Реалистичным выглядит вариант с производительностью на уровне четырёх с половиной дней. Если эффективность работы останется на прежнем уровне, этого будет более чем достаточно.

Свернут ли эксперимент, если что-то пойдёт не так

Вариант возвращения к пятидневке в случае провала эксперимента SpurIT не рассматривает:





— Обратной дороги нет. Мы не можем сказать людям, что вдруг передумали, — поясняет руководитель компании.