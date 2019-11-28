ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Согласование в госорганах прошло" Канопацкая рассказала, как готовила скандальный законопроект

29.11.2019 10:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Депутат Анна Канопацкая скоро покинет Палату представителей - ее туда не переназначили. Но напоследок предложила законодательно защитить экс-президента.

"Согласование в госорганах прошло" Канопацкая рассказала, как готовила скандальный законопроект
Напомним, она была депутатом последние три года, участвовала и в этой избирательной кампании, но не получила статус кандидата в депутаты. 

Уходя из Овального зала, Анна Канопацкая рассказала на своей странице в Facebook о том, что разработала законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

- Одним из основных конституционных принципов государственного управления является принцип сменяемости. Это же относится и к выборным должностям. Оставляя за скобками вопрос качества проводимых в Республике Беларусь выборов, полагаю необходимым соблюдать все основополагающие демократические принципы, в том числе в отношении бывших чиновников, депутатов, президентов, обеспечив их на законодательном уровне, - написала Анна Канопацкая.

Как рассказала Анна Канопацкая, документ был внесен в парламент 27 ноября и проходит необходимые законодательные процедуры.

- В Беларуси достаточно долгая бюрократическая процедура. Но согласование в госорганах прошло. Это заняло несколько месяцев, - объяснила Канопацкая. - Внесение проекта закона - это не просто принести бумажку, на которой написано «Проект». Это огромная процедура, к проекту закона прилагается и обоснование правовое, и финансово-экономическое, согласование в госорганах. 

Законопроект направлялся в такие органы как Минюст, Минфин, Минтруда, Комитет госбезопасности, в Генпрокуратуру. В те органы, которые будут реализовывать положения закона. И как только процедура была завершена, я выложила текст в Фейсбуке.

- Похожие законы есть у соседей. Россияне принимали такой, кода уходил Ельцин. На кого ориентировались вы?

- Брала за основу опыт европейских стран. Не считаю Россию или Украину оплотом демократии, я ориентировалась на практику Франции и США, там, с моей точки зрения, зрелая демократия. Хотя в этих странах разные системы права. Конечно, смотрела и на российский закон. Но даже больше не тогда, когда писала закон, а когда готовила его обоснование. В России этот закон уже правился, там уже старые нормы.

- Как скоро подготовленный вами законопроект может дойти до обсуждения депутатами?

- За три года работы в Палате представителей я столкнулась с тем, что внесенный законопроект может провисеть пять лет, бывает, как, например, с законом об отсрочках, что вносят и принимают за день-два.

Что предложила Канопацкая?


Пенсия в размере 75% от зарплаты президента


В проекте прописано, что экс-президент получит пожизненную государственную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от зарплаты президента, возможность пользоваться правительственной связью, иметь штат помощников.

Также предлагается закрепить за экс-президентом одну из резиденций главы государства в пожизненное пользование. Оговорена и неприкосновенность для экс-президента.

- Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период полномочий президента, а также задержан, арестован, подвергнут обыску и допросу, если указанные действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента, - говорится в проекте закона.

Проектом закона предусмотрена процедура лишения неприкосновенности экс-президента в случае совершения им тяжкого преступления. Председатель Следственного комитета направляет соответствующее представление в Палату представителей. Кроме Палаты свое согласие на лишение неприкосновенности должен дать Совет Республики, в противном случае неприкосновенность снята не будет.

После смерти экс-президента членам семьи полагается ежемесячное пособие в десятикратном размере социальной пенсии. Также президенту, прекратившему исполнение своих обязанностей, полагается штат помощников. 

Проект предусматривает, что президент после прекращения исполнения своих обязанностей сохраняет право на пользование правительственной связью, а также на пользование в аэропортах и вокзалах залами для официальных лиц и делегаций.

Есть и гарантии для семьи экс-президента. Предлагается закрепить за членами семьи транспорт, обеспечивать медобслуживанием.

Напомним, в 2020 году в Беларуси пройдут уже шестые выборы президента. Однако реальные выборы в стране прошли лишь в 1994 году. С тех пор эту должность узурпировал Александр Лукашенко.


А как у них


31 декабря 1999 года, в день отставки Бориса Ельцина с поста президента России, был издан Указ президента «О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», а 25 января 2001 года был принят Федеральный закон. 

Бывшего президента в России нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий. Если бывший президент совершил тяжкое преступление, его могут лишить неприкосновенности с согласия Госдумы и Совета Федерации.

После ухода в отставку эк-президенту РФ полагаются пожизненная охрана, спецсвязь, транспорт, медобслуживание, включая санаторно-курортное лечение, пользование официальными залами аэропортов, вокзалов, штат помощников, госдача в пожизненное пользование. Жизнь и здоровье экс-президента подлежат обязательному госстрахованию.

Похожие гарантии были у бывших президентов Украины, но то, что им полагается после ухода с должности не сильно афишировалось до 2014 года. 

Экс-президентам полагалась государственная дача со штатом персонала, служебный транспорт, бесплатный проезд в транспорте и льгота на оплату коммуналки. 

В 2014 году при четвертом президенте Украины Петре Порошенко льготы уменьшились. Зато экс-президенты имеют право на встречи с президентом и другими чиновниками.
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат Анна Канопацкая скоро покинет Палату представителей - ее туда не переназначили. Но напоследок предложила законодательно защитить экс-президента.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Астана» с белорусом Маевским победила «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика