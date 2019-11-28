"Согласование в госорганах прошло" Канопацкая рассказала, как готовила скандальный законопроект

Напомним, она была депутатом последние три года, участвовала и в этой избирательной кампании, но не получила статус кандидата в депутаты.





Уходя из Овального зала, Анна Канопацкая рассказала на своей странице в Facebook о том, что разработала законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».





- Одним из основных конституционных принципов государственного управления является принцип сменяемости. Это же относится и к выборным должностям. Оставляя за скобками вопрос качества проводимых в Республике Беларусь выборов, полагаю необходимым соблюдать все основополагающие демократические принципы, в том числе в отношении бывших чиновников, депутатов, президентов, обеспечив их на законодательном уровне, - написала Анна Канопацкая.





Как рассказала Анна Канопацкая, документ был внесен в парламент 27 ноября и проходит необходимые законодательные процедуры.





- В Беларуси достаточно долгая бюрократическая процедура. Но согласование в госорганах прошло. Это заняло несколько месяцев, - объяснила Канопацкая. - Внесение проекта закона - это не просто принести бумажку, на которой написано «Проект». Это огромная процедура, к проекту закона прилагается и обоснование правовое, и финансово-экономическое, согласование в госорганах.





Законопроект направлялся в такие органы как Минюст, Минфин, Минтруда, Комитет госбезопасности, в Генпрокуратуру. В те органы, которые будут реализовывать положения закона. И как только процедура была завершена, я выложила текст в Фейсбуке.





- Похожие законы есть у соседей. Россияне принимали такой, кода уходил Ельцин. На кого ориентировались вы?





- Брала за основу опыт европейских стран. Не считаю Россию или Украину оплотом демократии, я ориентировалась на практику Франции и США, там, с моей точки зрения, зрелая демократия. Хотя в этих странах разные системы права. Конечно, смотрела и на российский закон. Но даже больше не тогда, когда писала закон, а когда готовила его обоснование. В России этот закон уже правился, там уже старые нормы.





- Как скоро подготовленный вами законопроект может дойти до обсуждения депутатами?





- За три года работы в Палате представителей я столкнулась с тем, что внесенный законопроект может провисеть пять лет, бывает, как, например, с законом об отсрочках, что вносят и принимают за день-два.





Что предложила Канопацкая?





Пенсия в размере 75% от зарплаты президента





В проекте прописано, что экс-президент получит пожизненную государственную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от зарплаты президента, возможность пользоваться правительственной связью, иметь штат помощников.





Также предлагается закрепить за экс-президентом одну из резиденций главы государства в пожизненное пользование. Оговорена и неприкосновенность для экс-президента.





- Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период полномочий президента, а также задержан, арестован, подвергнут обыску и допросу, если указанные действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента, - говорится в проекте закона.





Проектом закона предусмотрена процедура лишения неприкосновенности экс-президента в случае совершения им тяжкого преступления. Председатель Следственного комитета направляет соответствующее представление в Палату представителей. Кроме Палаты свое согласие на лишение неприкосновенности должен дать Совет Республики, в противном случае неприкосновенность снята не будет.





После смерти экс-президента членам семьи полагается ежемесячное пособие в десятикратном размере социальной пенсии. Также президенту, прекратившему исполнение своих обязанностей, полагается штат помощников.





Проект предусматривает, что президент после прекращения исполнения своих обязанностей сохраняет право на пользование правительственной связью, а также на пользование в аэропортах и вокзалах залами для официальных лиц и делегаций.





Есть и гарантии для семьи экс-президента. Предлагается закрепить за членами семьи транспорт, обеспечивать медобслуживанием.





Напомним, в 2020 году в Беларуси пройдут уже шестые выборы президента. Однако реальные выборы в стране прошли лишь в 1994 году. С тех пор эту должность узурпировал Александр Лукашенко.



А как у них





31 декабря 1999 года, в день отставки Бориса Ельцина с поста президента России, был издан Указ президента «О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», а 25 января 2001 года был принят Федеральный закон.





Бывшего президента в России нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий. Если бывший президент совершил тяжкое преступление, его могут лишить неприкосновенности с согласия Госдумы и Совета Федерации.





После ухода в отставку эк-президенту РФ полагаются пожизненная охрана, спецсвязь, транспорт, медобслуживание, включая санаторно-курортное лечение, пользование официальными залами аэропортов, вокзалов, штат помощников, госдача в пожизненное пользование. Жизнь и здоровье экс-президента подлежат обязательному госстрахованию.





Похожие гарантии были у бывших президентов Украины, но то, что им полагается после ухода с должности не сильно афишировалось до 2014 года.





Экс-президентам полагалась государственная дача со штатом персонала, служебный транспорт, бесплатный проезд в транспорте и льгота на оплату коммуналки.





В 2014 году при четвертом президенте Украины Петре Порошенко льготы уменьшились. Зато экс-президенты имеют право на встречи с президентом и другими чиновниками.