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«Астана» с белорусом Маевским победила «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
Источник материала: Партизан
Белорусский хавбек казахстанского клуба отыграл весь матч.
"Астана" одержала волевую победу над "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче группового раунда Лиги Европы — 2:1, передает
Белорусский хавбек казахстанского клуба Иван Маевский отыграл "от звонка до звонка". Для "Астаны" это первая победа на групповом этапе.
Астана — Манчестер Юнайтед — 2:1
Голы: 0:1 — Лингард (10). 1:1 — Шомко (55). 2:1 — Бернард (62, автогол).
Группа "L": Манчестер Юнайтед — 10 очков (5 матчей), АЗ — 8 (4), Партизан — 4 (4), Астана — 3 (4).
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Белорусский хавбек казахстанского клуба отыграл весь матч.
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