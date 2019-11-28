|
Экономист: Сейчас хороший момент, чтобы закупать американскую нефть
Источник материала: Партизан
На мировом рынке сложилась уникальная ситуация.
Минск не перестает искать новых рынков для закупки черного золота. Уже полгода в Беларусь может поступить нефть из США. Более того, «Белоруснефть» даже планирует привлечь к разработке труднодобываемых запасов нефти американских специалистов. Насколько это будет полезно, так как на это отреагирует Кремль?
Экономический обозреватель
«Теоретически сейчас хороший момент для того, чтобы закупать американскую нефть, потому что на американском рынке наблюдается ее перепроизводство. Сейчас Америка экспортирует больше нефти, чем импортирует. Это довольно редкий случай, и соответственно эта нефть дешевле. Кроме того можно использовать поставки такого типа, например, Россия много импортирует нефти в США, а обратно танкеры часто возвращаются пустыми. Поэтому если загрузить их американской нефтью по пути назад, то этот путь может оказаться более дешевым.
Но вся история поставок нефти в Беларусь говорит о том, что белорусское правительство никогда не решается на существенную диверсификацию».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На мировом рынке сложилась уникальная ситуация.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)