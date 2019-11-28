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Елизавета II отрекается от престола. Кто следующий

29.11.2019 09:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британская королева, побившая рекорды правления, через полтора года собирается уходить в отставку. Процесс уже начался, пишут СМ.

Елизавета II отрекается от престола. Кто следующий
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Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев. Газета Sun пишет со ссылкой на источники в окружении монарха, что открыто об этом никто не говорит, но процесс уже запущен. 

Корреспондент.net рассказывает подробности.

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В подтверждение того, что процесс передачи полномочий принцу Чарльзу продолжается уже некоторое время, издание приводит статистику, согласно которой Елизавета II посещает все меньше официальных мероприятий, а замещает королеву ее старший сын.

Так, по данным таблоида, в 2018 году Елизавета II выполнила 283 королевских обязанности по сравнению с 332 в 2016 году, в то время как на счету Чарльза - 507 выполненных обязанностей монарха.

Кроме того, обращает внимание издание, принц Чарльз сыграл ключевую роль в решении проблемы, связанной со скандалом вокруг связей его брата принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в секс-торговле малолетними и который после этого покончил с собой.

"Скандал вокруг Эндрю и Эпштейна дал Чарльзу возможность вмешаться, чтобы показать, что он может управлять королевством", - заявил собеседник Sun.

Отречение королевы может быть приурочено к ее 95-му дню рождения. Газета отмечает, что именно в этом возрасте от участия в публичных мероприятиях официально отказался ее супруг герцог Эдинбургский Филипп. Ранее Корреспондент.net вспоминал, за что британцы любят и уважают Филиппа.

"Ее Величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда придет время, передача короны пройдет без каких-либо препятствий. Насколько я понимаю, королева серьезно обдумала этот вопрос и считает, что если она будет жива, когда ей исполнится 95 лет, то подумает о том, чтобы передать власть Чарльзу", - сообщил бывший член королевского двора.

В прошлом месяце Елизавета II нарушила одну из основных традиций британских монархов, не надев корону Британской империи, выступа перед парламентом королевства.

С тронной речью в парламенте королева выступала в 65-й раз, и вся церемония представляла собой череду старинных ритуалов. Однако одна из главных монарших регалий, украшенная почти тремя тысячами бриллиантов, покоилась на бархатной подушке, чуть в стороне от спускавшегося от королевского трона по ступеням длинного шлейфа Елизаветы II.

Вместо короны королева выбрала бо егкое по весу украшение, изготовленную два века назад для Георга IV бриллиантовую диадему с 1333 бриллиантами. Справа от нее, в парадной форме, сидел не супруг, а 70-летний сын, принц Чарльз. Сама церемония была недолгой.


За все время своего правления Елизавета II всего дважды не надевала корону Британской империи на церемонию открытия парламента: в 1974 и 2017 годах, когда в Великобритании проходили внеочередные выборы. Тогда королева проводила церемонию в обычном костюме и шляпке.

Елизавета взошла на престол в 1952 году после смерти своего отца, короля Георга VI. Она стала рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле. Последний раз СМИ ее "хоронили" в 2017 году.

При крещении в Букингемском дворце она была названа Елизаветой Александрой Марией (в честь матери, прабабушки и бабушки). Но Елизавета не была рождена для трона. Лилибет, как называли ее дома, была только третьей в очереди на престол.

Но в 1936 году ее дядя король Эдуард VIII отрекся от престола в пользу своего брата ради брака с дважды разведенной американкой Уоллис Симпсон.

Церковь Англии в ту пору категорически отказывалась признавать брак с разведенным партнером. Эдуарду намекали, что он может и будучи королем продолжать встречаться с Симпсон, но делать это непублично, но он отказался от такого варианта.

Тогда парламент принял закон, в котором говорилось, что ни он сам, ни его наследники не будут иметь никаких прав, титулов или интересов в восшествии на престол". В результате получилось так, что отрекшийся король умер бездетным в 1972 году. В это время его племянница Елизавета II была на троне уже 20 лет.


В период ее правления произошли большие изменения как в Великобритании, так и в мире. Британия перестала быть империей и предоставила независимость странам, которыми когда-то управляла. При этом Елизавета II является монархом 16 государств мира.

При Елизавете II Великобритания вступила в Европейский союз и выходит из него. Среди других событий данного периода стоит отметить длительный этнополитический конфликт в Северной Ирландии, Фолклендскую войну, участие Британии в войнах в Ираке и Афганистане. В этих условиях королева смогла сохранить престиж и популярность британской монархии.

Королевская семья теперь платит налоги на доход и состояние, а Букингемский дворец открыт для публики. А ее внешнее умение слушать и понимать окружающих обеспечило королеве особое место в британском обществе.

В 2015 году корреспондент газеты Times Кэтрин Майер, написавшая биографию принца Уэльского, заявила об опасениях Елизавета II из-за своего главного наследника.

Королева считает, что Британия не готова к радикальным переменам, которые может принести с собой принц Чарльз в случае восхождения на престол. Майер утверждает, что Чарльз склонен к самодержавному стилю правления, поэтому некоторые придворные Букингемского дворца, "как и сама королева", полагают, что страна не готова к "шоку перемен".

"Говоря о своей роли престолонаследника, принц дал понять, что он намерен пересмотреть монархию. Некоторые придворные, и даже сама королева, боятся, что подданные не будут готовы к таким переменам", - пишет Майер.

"Я берусь только за самые сложные вызовы, потому как я хочу повысить планку и заново дать надежду там, где ее нет, и оздоровить то, что потеряло динамику", - сказал в одной из бесед с Майер сам Чарльз.

Критики принца Уэльского "во главе с его отцом принцем Филиппом" полагают, что тот "ведет себя эгоистично", предпочитая свои "безумные идеи" королевским обязанностям.

Тогда представители принца выразили сожаление, что Кэтрин Майер превысила выказанное доверие при встречах с Чарльзом и назвали ее работу "художественным осмыслением" сказанного. 

Фото из открытых источников
 
 
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Британская королева, побившая рекорды правления, через полтора года собирается уходить в отставку. Процесс уже начался, пишут СМ.
 
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