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Сергей Дзюба: что происходит в Украине? Взгляд изнутри

29.11.2019 09:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Восточной части Украины с апреля 2014 года продолжается война с Россией. Прежде Порошенко, а теперь и нынешний президент Украины Владимир Зеленский отказывается идти на уступки ставя национальные интересы Украины превыше всего. Уже 9 декабря состоится саммит в «Нормандском формате» в Париже, где в двухстороннем порядке лидеры Украины и России обсудят возможные способы урегулирования ситуации в Донбассе. Пока политики России и Украины пытаются с выгодой для себя решить кто же должен идти на уступки, Белорусский Партизан поговорил о политической обстановке в Украине с Сергеем Дзюбой — украинским общественным деятелем, писателем, журналистом и переводчиком.

Сергей Дзюба: что происходит в Украине? Взгляд изнутри
Сергей Дзюба автор 86 книг, которые переведены на 65 языков мира, президент Международной Академии литературы и искусства Украины и лауреат международных и национальных литературных премий.



— Вы часто взаимодействуете с общественностью в Украине, с 2013 года ездите с литературными выступлениями не только по Западной Украине, но и на оккупированные территории. Какой вы видите ситуацию, которая сейчас складывается в Украине, как на это влияет новая власть? 

— Вы знаете, чтобы реально оценить новую власть в Украине нужно время – хотя бы год. Тогда можно будет уже объективно говорить. То, что Зеленский обещает сейчас, ещё не значит, что это будет сделано. В свое время и президент Порошенко очень красиво, очень, казалось бы, патриотично, говорил как он сделает Украину цветущей страной. А на деле у нас руины, война — это все началось при нем.

Тем не менее я голосовал за Владимира Зеленского. Голосовал потому, что режим Порошенко действительно должен был уйти — если бы Порошенко остался, Украину на десятилетия откинуло бы в прошлое. По всем параметрам, моя оценка, та реальность, которая была при Порошенко — абсолютно негативная.

Часто меня спрашивают «Почему так много людей поддержало Зеленского, который всю жизнь говорил на русском?» — удивительно, но за его кандидатуру голосовали даже в Западной Украине, где часто приходится слышать, что человек, который говорит на русском языке, уже не патриот Украины, а предатель. Тем не менее, если посмотреть на войну в Восточной Украине, больше 50% людей, которые воевали и воюют за Украину, в том числе добровольцы, общаются на русском языке.

То, что русский язык родной для Владимира Зеленского, абсолютно ничего не значит. Его программа, которую он представил на президентских выборах, в принципе, нормальная — в последние лет 20 у большинства кандидатов, которые метили на президентское кресло, были очень чудные программы. Никто в этих программах не говорил честно, что выход из кризиса будет сложным, а обещали сразу золотые горы. Но уже сейчас, глядя на те первые шаги, которые сделаны действующей властью, можно уверенно сказать, что они позитивные.

— Когда говорят о войне в восточной Украине, её часто называют «гибридной». Согласны ли вы с этим? Если ли предпосылки к тому, что война скоро закончится? 

— Какая-же это гибридная война, если погибло больше 20 тысяч украинцев? И это только по официальным данным! А сколько людей, которые после тяжёлых ранений выжили и стали инвалидами? Они же не числятся погибшими. А все те люди, которые пропали без вести? 1.5 миллиона беженцев. Это не гибридная, а самая настоящая война.

Начиная с 2014 года мы с сообществом украинских литераторов, музыкантов и бардов ездили с выступлениями по Украине. Иногда давали по 5 выступлений ежедневно. Выступали в школах, в гимназия, в дворцах культуры и даже в ночных клубах — в Донецке, в Луганске. Почти все выступления прошли на ура — нам стоя аплодировали, хоть мы и выступали только на украинском языке. Поэтому все разговоры, что в Донецке и Луганске люди хотят независимости от Украины и войны — враньё, никто не хочет войны. На оккупированных территориях есть буквально 5% местных жителей, которым выгодно воевать — это люди, которые мстят по личным мотивам, а остальные мечтают о мирной и нормальной жизни.

Конечно, надежда на скорейшее прекращение конфликта есть, но и от нашей стороны, от жителей Украины, много чего зависит. Украинскому народу, президенту, властям нужно прилагать все усилия, чтобы война была прекращена как можно скорее — каждый день гибнут люди.

Поэтому, моё мнение, задание первоочередной важности для властей — искать компромиссные варианты. Они есть и их можно найти.  

— Как Украина справляется с информационным давлением, агрессией и пропагандой со стороны России? 

— А кто мешает Украине заниматься ответной пропагандой? Если посмотреть на пример международных фестивалей и мероприятий, где нет политической вражды — куда приезжают дипломаты из России, принимают активное участие и никакой агрессии с их стороны нет. У себя в стране они уже более вольно высказываются.

Давайте сравним имидж Украины и России. Дело в том, что за пределами РФ Россия, очень хорошо финансирует свои организации — прорусские, диаспорные и тд. Правительство РФ огромные деньги вкладывает в популяризацию имиджа страны и своей культуры. А Украина практически не вкладывает ничего.

Более того, это элементарные правила — страна должна финансировать свои диаспоры. А у нас считают, что наоборот, диаспора должна давать деньги Украине. Но смотрите, если наши бабушки и дедушки были бессребрениками, то в Канаде, США и Западной Европе живут их внуки — довольно прагматичные люди и они не понимают почему должны кормить Украину.  

В 2018 году мы с супругой Татьяной Дзюба были с презентацией нашей книги на белорусском языке «Дождь с твоими глазами» в Беларуси. Михась Позняков, из прогосударственного Союза Писателей Беларуси, официально позвонил в Украинское посольство в Беларуси и пригласил украинских дипломатов на презентацию нашей книги. В итоге никого не было.

Наше посольство побоялось или не захотело придти. Мы были на десятках международных фестивалей, конференций, и нигде не видели украинских дипломатов.

Что важно? Опять-таки издание украинских книг за границей, переводы книг украинских писателей. Украина, как государство, даже и не начинала свою международную информационную популяризацию.

— Вы часто ездите в страны Западной Европы. Что вы слышите о Украине и насколько правдива эта информация? 

— Когда в Украину приезжают европейцы, они уже изначально настроены, что в Украине ад и кошмар, что тут убивают русских, преследуют их — это же абсурд. Люди привыкли получать и верить информации из первых рук, а вы знаете, что любые российские каналы переворачивают факты. А где украинские, чтобы сказать правду?

Я вам больше скажу, когда мы с супругой попробовали международную деятельность, мы много общались с жителями Германии. Мне тогда сказали, что в 1991 году, когда рухнула берлинская стена, в ГДР массово начали ехали украинцы. Их встречали с распростертыми объятиями, а потом поехали украинские олигархи, депутаты, государственные служащие и стали рассказывать как в Украине всё плохо, публично кляли Украину, устраивали разборки. Вот человек приезжает и говорит — в Украине все негодяи, взяточники, там ужас и кошмар, ни с кем не имейте дела, только со мной. И все с протянутой рукой — а дайте нам. Причем никакие обязательства брать не хотели.

Весь цивилизованный мир живёт по законам взаимовыгодного сотрудничества.

Немцы говорят, вот вы чувствуете, что мы вам дали миллиард евро? А мы ничего не чувствуем.

Где тогда деньги? И все пожимают плечами.

Огромная проблема Украины - это коррупция.

— Что вы думаете о вероятном вхождении Украины в ЕС?

— Дело в том, как я уже убедился побывав в разных странах, не очень-то нас хотят видеть в ЕС. Именно из-за того факта, что выгоды от Украины не видят. Это наша вина, что мы допустили такую коррупцию, что вовремя не пошли к демократии. В итоге имеем то, что весь мир обязан бедной Украине. Так мир не обязан. К сожалению, Украина у Евросоюза уже воспринимается как огромная рука нищего, который ничего не делает, но просит подаяние. Хоть это, фактически, и не так.
 
 
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В Восточной части Украины с апреля 2014 года продолжается война с Россией. Прежде Порошенко, а теперь и нынешний президент Украины Владимир Зеленский отказывается...
 
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