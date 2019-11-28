|
Экономить на таре экологично. Когда в Беларуси начнут работать тароматы и в чём суть их работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сначала пилотный проект в одном из районов и только потом по всей стране. Такое мнение высказали представители бизнеса в отношении перспектив реализации в нашей стране депозитной залоговой системы сбора тары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники круглого стола Республиканского союза промышленников и предпринимателей, который прошел накануне в Минске, также отметили, что нужно создать рабочую группу и оценить эффективность этого проекта. Напомним, речь об установке в магазинах тароматов. Это позволило бы возвращать деньги за тару, уплаченные при покупке товара.
Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:
Мы бы хотели, чтобы этот указ прошел через пилотный проект. Берем какой-то город или область, внедряем там, видим ошибки, чтобы не делать ошибки или какие-то сложности на территории всей страны.
Наталья Гринцевич, директор оператора вторичных материальных ресурсов Министерства ЖКХ Беларуси:
Также правительство предлагает к 2035 году выпускать не менее 40 % напитков в стеклянной таре. Бизнес считает эти сроки и параметры реальными и выполнимыми.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сначала пилотный проект в одном из районов и только потом по всей стране. Такое мнение высказали представители бизнеса в отношении перспектив...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)