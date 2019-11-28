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Экономить на таре экологично. Когда в Беларуси начнут работать тароматы и в чём суть их работы

29.11.2019 10:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сначала пилотный проект в одном из районов и только потом по всей стране. Такое мнение высказали представители бизнеса в отношении перспектив реализации в нашей стране депозитной залоговой системы сбора тары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономить на таре экологично. Когда в Беларуси начнут работать тароматы и в чём суть их работы

Участники круглого стола Республиканского союза промышленников и предпринимателей, который прошел накануне в Минске, также отметили, что нужно создать рабочую группу и оценить эффективность этого проекта. Напомним, речь об установке в магазинах тароматов. Это позволило бы возвращать деньги за тару, уплаченные при покупке товара.

Экономить на таре экологично. Когда в Беларуси начнут работать тароматы и в чём суть их работы

Экономить на таре экологично. Когда в Беларуси начнут работать тароматы и в чём суть их работы

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:
Бизнес констатирует большую важность этой темы и необходимость участия на всех уровнях: государства, бизнеса и нас, как граждан, потребителей продукции.

Мы бы хотели, чтобы этот указ прошел через пилотный проект. Берем какой-то город или область, внедряем там, видим ошибки, чтобы не делать ошибки или какие-то сложности на территории всей страны.

Экономить на таре экологично. Когда в Беларуси начнут работать тароматы и в чём суть их работы

Наталья Гринцевич, директор оператора вторичных материальных ресурсов Министерства ЖКХ Беларуси:
С конца 2014 года вступило в силу Постановление правительства, и в объектах торговли предусмотрены контейнеры для сбора отходов электрического и электронного оборудования. То есть мы постепенно развиваемся и создаем условия для того, чтобы быть более экологически продвинутыми.

Также правительство предлагает к 2035 году выпускать не менее 40 % напитков в стеклянной таре. Бизнес считает эти сроки и параметры реальными и выполнимыми.

Экономить на таре экологично. Когда в Беларуси начнут работать тароматы и в чём суть их работы

Экономить на таре экологично. Когда в Беларуси начнут работать тароматы и в чём суть их работы

Экономить на таре экологично. Когда в Беларуси начнут работать тароматы и в чём суть их работы

Люди в материале: Александр Швец, Наталья Гринцевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сначала пилотный проект в одном из районов и только потом по всей стране. Такое мнение высказали представители бизнеса в отношении перспектив...
 
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