|
Официальный логотип «Евровидения-2020» представил Европейский вещательный союз
Источник материала: СТВ
Европейский вещательный союз представил официальный логотип «Евровидения-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Абстрактный прерывистый круг состоит из нескольких лучей, которые символизируют национальные флаги 41 страны-участницы конкурса.
Напомним, всемирно известное песенное состязание пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Лозунг юбилейного 65-го «Евровидения» – Open Up, что в переводе с английского означает «откройся».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский вещательный союз представил официальный логотип «Евровидения-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Абстрактный прерывистый круг...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)