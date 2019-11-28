ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Официальный логотип «Евровидения-2020» представил Европейский вещательный союз

29.11.2019 09:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Европейский вещательный союз представил официальный логотип «Евровидения-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный логотип «Евровидения-2020» представил Европейский вещательный союз

Официальный логотип «Евровидения-2020» представил Европейский вещательный союз

Абстрактный прерывистый круг состоит из нескольких лучей, которые символизируют национальные флаги 41 страны-участницы конкурса.

Напомним, всемирно известное песенное состязание пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Лозунг юбилейного 65-го «Евровидения» – Open Up, что в переводе с английского означает «откройся».

Официальный логотип «Евровидения-2020» представил Европейский вещательный союз

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский вещательный союз представил официальный логотип «Евровидения-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Абстрактный прерывистый круг...
 
Новости дня
Новости разные
 
Елизавета II отрекается от престола. Кто следующий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женская одежда сайты москва вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика