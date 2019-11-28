В «Белнефтехиме» оценили потери белорусских НПЗ из-за налогового маневра

«Только в 2019 году при переработке нефти в объеме 18 млн т в год суммарное ухудшение по двум НПЗ при мировой котировке $60 за один баррель оценивается в около $320 млн. При этом цена нефти составляет уже около 80% от мировой. С 2019 по 2024 год потери белорусских НПЗ от налогового маневра (по отношению к условиям, действовавшим до его введения в 2018 году, при мировой котировке $60 за один баррель) составят около $5,8 млрд», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Бунакова.

Ожидается, уже в 2024 году белорусские НПЗ будут покупать нефть по мировым ценам.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России начался в 2015 году.

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