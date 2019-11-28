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В «Белнефтехиме» оценили потери белорусских НПЗ из-за налогового маневра
29.11.2019 10:37 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Только в 2019 году при переработке нефти в объеме 18 млн т в год суммарное ухудшение по двум НПЗ при мировой котировке $60 за один баррель оценивается в около $320 млн. При этом цена нефти составляет уже около 80% от мировой. С 2019 по 2024 год потери белорусских НПЗ от налогового маневра (по отношению к условиям, действовавшим до его введения в 2018 году, при мировой котировке $60 за один баррель) составят около $5,8 млрд», - сообщает
Ожидается, уже в 2024 году белорусские НПЗ будут покупать нефть по мировым ценам.
Налоговый маневр в нефтяной отрасли России начался в 2015 году.
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Белорусские заводы могут недополучить в 2019-2024 годах $5,8 млрд при мировой цене нефти $60 за баррель.
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