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В «Белнефтехиме» оценили потери белорусских НПЗ из-за налогового маневра

29.11.2019 10:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В «Белнефтехиме» оценили потери белорусских НПЗ из-за налогового маневра
shutterstock.com

«Только в 2019 году при переработке нефти в объеме 18 млн т в год суммарное ухудшение по двум НПЗ при мировой котировке $60 за один баррель оценивается в около $320 млн. При этом цена нефти составляет уже около 80% от мировой. С 2019 по 2024 год потери белорусских НПЗ от налогового маневра (по отношению к условиям, действовавшим до его введения в 2018 году, при мировой котировке $60 за один баррель) составят около $5,8 млрд», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Бунакова.

Ожидается, уже в 2024 году белорусские НПЗ будут покупать нефть по мировым ценам.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России начался в 2015 году. 

В «Белнефтехиме» оценили потери белорусских НПЗ из-за налогового маневра
Что такое налоговый маневр?
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Белорусские заводы могут недополучить в 2019-2024 годах $5,8 млрд при мировой цене нефти $60 за баррель.
 
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