Источник материала: Новости Волковыска

Криминальные методы 90-х успешно внедряются в современную банковскую сферу, репутация которой оказалась под угрозой из-за действий мошенников.

Мошенники нашли новый способ хищений с банковских карт: они якобы случайно забывают карту в банкомате. Следующий посетитель вынимает карту, поскольку ему нужно воспользоваться банкоматом, а аппарат напоминает, что через несколько секунд «проглотит» карту.

После этого к банкомату возвращается человек, якобы забывший карту, проверяет баланс и заявляет, что со счёта сняли 5 — 15 тысяч рублей. Находится и «свидетель», который подтверждает версию жертвы.

Пострадавший угрожает вызвать полицию – на карте остались отпечатки пальцев следующего за ним в очереди. Чаще всего человек соглашается тут же вернуть деньги мошеннику.

Схема применяется возле одиночных банкоматов в торговых центрах или магазинах. Как правило, речь идет о замкнутых пространствах, где проще оказывать психологическое давление. Для «развода» выбираются одинокие, беспомощные люди, которых проще напугать. Как правило, женщины.

Эксперты настоятельно рекомендуют не извлекать из банкоматов чужие карты, а также не трогать карты, которые находятся в «банкомате». Если же вы все же достали карту и сталкиваетесь после этого с угрозами, лучше вызвать полицию самому, – скорее всего, мошенники скроются до ее приезда.