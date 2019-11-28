Источник материала: Новости Волковыска

На данный момент корпорация ZTE входит в число ведущих производителей оборудования связи и занимается созданием смартфона, который будет обладать повышенной степью защиты. Данное устройство предназначено для комитета правления Китая.

Этот телефон будет собран на базе местной операционной системы. Его оснастят особым процессором, который будет смонтирован в Китае.

В целях безопасности смартфон лишат камеры, GPS, Bluetooth и Wi-Fi. По словам конструкторов это позволит максимально минимизировать вероятность прослушки и шпионажа.

Стоит отметить, что невозможно полностью отказаться от закупки зарубежных комплектующих и софта. Но конструкторы постараются по максимуму понизить количество иностранных компонентов. Практически все будет произведено в Китае.

О безопасности задумались, и другие производители аппаратов связи из Китая. К примеру, Spreadtrum Communications Inc. Мировой лидер по продаже и производству чипов в ближайшее время начнет выпускать микросхемы. А вот министерство безопасности Китая совместно с Alibaba Group начали заниматься созданием специального проекта операционных систем для представителей правоохранительных органов, которые будут использоваться в мобильных устройствах.

Все инновационные разработки предназначаются для использования служащими государственных структур и учреждений. Простые граждане приобрести такой гаджет не смогут.