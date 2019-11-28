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Названа причина вымирания неандертальцев

29.11.2019 11:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основными причинами вымирания неандертальцев могли стать небольшая численность популяции и кровосмешение, а вовсе не появление Homo sapiens. К такому выводу пришли нидерландские ученые, работу которых опубликовал научный журнал PLOS ONE. Кратко об этом пишет ТАСС со ссылкой на Independent.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: wikipedia

Антропологи из Эйндховена и Лейдена смоделировали то, как популяции неандертальцев развивались в далеком прошлом. Для этого палеонтологи использовали данные о численности современных изолированных групп охотников-собирателей. Чтобы выяснить, что привело к неандертальцев к гибели в течение 10 тыс. лет, эксперты воссоздали эффекты близкородственного скрещивания и так называемый эффект Олли — явление, при котором размер популяции влияет на шансы ее членов выжить.

Результаты показали, что несмотря на то, что само по себе кровосмешение вряд ли могло вызвать полное вымирание неандертальцев, в сочетании с другими демографическими факторами оно мог стать одной из главных причин исчезновения древних людей.

Более того, палеонтологи считают, что близкородственное скрещивание могло сыграть ключевую роль только для очень маленьких популяций, а эффект Олли влиял на вымирание популяций численностью до 1 тыс. человек. Сочетание же двух этих факторов с различными демографическими колебаниями, по их словам, вполне могло стать еще одно весомой причиной гибели довольно крупных популяций.

«Наши результаты показывают, что исчезновение неандертальцев могло быть связано исключительно с малочисленностью их групп. Даже если бы у них были такие же умственные, социальные и культурные особенности, как и у современных людей, даже в отсутствии [конкуренции за те же ресурсы] неандертальцы столкнулись бы со значительным риском вымирания», — отметил один из авторов исследования, профессор Технического университета Эйндховена Крист Васен. «Независимо от того, сыграли ли какую-то роль в фактической гибели неандертальцев внешние факторы (климат или эпидемии), а также причины, которые связаны с конкуренцией за ресурсы, наше исследование предполагает, что любое правдоподобное объяснение их вымирания должно включать демографические факторы», — заключили исследователи.

В Европе неандертальцы появились как минимум 400 тыс. лет назад, а последние из них жили около 40 тыс. лет назад. Название вида восходит к названию ущелья Неандерталь возле Дюссельдорфа в Западной Германии, где в 1856 г. нашли первые останки неандертальцев. По мнению ученых, неандертальцы имели коренастое телосложение, их рост не превышал 165 см. Они жили в пещерах и хижинах из костей мамонта, а питались кореньями и мясом диких животных.

 
 
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Возможной причиной исчезновения этого вида ученые считают небольшой размер их популяций.
 
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