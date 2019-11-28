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Шесть ошибок интимной гигиены, которые допускают парни

29.11.2019 11:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Про правила интимной гигиены для девушек написано много, но парням тоже стоит уделять внимание вопросу. Шесть ошибок, которые часто допускают мужчины, перечислил врач уролог-андролог Антон Главинский.


Антон Главинский, врач уролог-андролог 1-й категории

Ошибка № 1. Редко моемся

Даже если вы сильно не потеете и не хотите лезть в душ целиком, гениталии нужно мыть ежедневно.

— В пример приведу детей, которых родители затаскивают к врачу: мол, все воспалилось и надо что-то делать. Спрашиваю: «А когда в последний раз ребенка мыли?» — мне отвечают: «Два раза в неделю, все нормально», — смеется врач. — Поэтому первая ошибка — не ежедневное мытье интимных зон.

Пользоваться мылом мужчинам можно при каждом мытье — в отличие от женщин.

— У девушек целая экосистема, а у парней в этом плане устроено все проще: закрыли крайнюю плоть — есть условия для размножения бактерий, открыли — они пропали, — уточняет Антон. — Плюс на головке есть специальные железы, которые вырабатывают защитные факторы, борющиеся с различными бактериями. Поэтому нравится использовать мыло каждый день — пожалуйста. Если нет на него аллергии, супер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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При этом специалист уточняет: после использования мыла не должно оставаться ощущения сухости и стянутости кожи. Если оно есть, средством лучше не злоупотреблять и использовать его только через день.

Ошибка № 2. Носим «неправильные» трусы

Вечный вопрос: трусы типа плавок, боксеры-шорты или «семейники»? Врач предлагает выбирать белье не по внешнему виду, а по степени вреда для здоровья.

— Я пропагандирую умеренность: слишком широкие трусы типа «семейников» хороши разве что для дома. Но мошонка в таких трусах не поддерживается и есть риск перекручивания яичек. К тому же, когда они болтаются, идет натяжение семенных канатиков, что ухудшает кровоток при физических нагрузках, — объясняет Антон. — Особенно если у вас подвижная работа, лучше носите «боксеры». Они не сильно свободные, но и не сильно придавливают. Такая модель самая универсальная.


Фото: pixabay.com

При этом материал белья должен быть натуральным:

— Есть современные синтетические материалы, которые даже превосходят натуральные — и влагу отводят, и микроклимат создают… Но если выбирать между натуральными материалами и дешевой синтетикой, конечно, стоит выбрать первое.

Ошибка № 3. Перегреваем интимные зоны (хотя охлаждать тоже не ок)

Эта ошибка связана в том числе с неправильным выбором белья. Врач заверяет: если трусы мешают нормальной терморегуляции тела, то — особенно летом — не стоит ждать, что у вас в ближайшее время получатся дети.

— Сперматозоиды вообще не любят перепадов температур. Даже если мошонка перегреется на один градус, то нормальный сперматогенез загибается на месяц. Поэтому не стоит держать ноутбук на себе и перегревать все это счастье, — считает специалист. — Девочкам в этом плане больше повезло: у них все «упаковано» в живот и там в любом случае ноутбуком сильно ничего не прогреется. Также не стоит злоупотреблять частым посещением сауны и принятием горячих ванн, если на повестке дня стоит продолжение рода.


Фото: pixabay.com

Важно: все вышесказанное не значит, что мальчикам не опасно сидеть на холодном часами.

— Конечно, если не сидеть час, то ничего не случится. Точно так же нельзя заболеть, «пописав на ветру», — это разовая акция. Самое страшное — это переохлаждение конечностей. Капилляры в пальцах ног ничем не защищены и фактически кровь может охлаждаться на 20 градусов по отношению к температуре тела. И эта холодная кровь от ног идет напрямую в таз и простужает там все, — объясняет врач. — Так что, если у вас теплые ботинки, не так уж страшно посидеть пару минут на холодном.

От редакции: для девушек совет насчет обуви тоже справедлив.

Ошибка № 4. Пренебрегаем осмотрами врача

На профилактические осмотры к урологу-андрологу парням нужно не так часто, особенно если половая партнерша постоянная и в ней (и себе) вы уверены. Тогда достаточно просто тщательно провериться перед началом отношений.

— В случае, если вы занимаетесь сексом с разными людьми, то норма — раз в полгода проходить комплексный чек-ап, — рассказывает врач. — Иногда парни приходят ко мне на прием сдать мазки и спрашивают: «Может, что-то новое уже придумали? Больно же!» — но я отвечаю: «А что тогда вас остановит от беспорядочной половой жизни? Хотя бы вспомните, как больно мазки брать, и остановитесь». Все смеются, но задумываются.


Антон отмечает: есть «мнительные товарищи» — те, кто чуть ли не после каждого полового акта бегут проверяться. Это, считает врач, перебор:

— Некоторые даже начинают медикаментозную профилактику ВИЧ-инфекции! Но, если вы и правда считаете, что все плохо, лучше выждите 2 недели после полового акта и сдайте анализы.

Понять, что пора к врачу внепланово, просто.

— Мое любимое высказывание: «Мочеиспускание — это единственное удовольствие, которое человек может получить, не испытывая угрызений совести». Так вот, если оно перестает вам приносить удовольствие, значит надо идти к врачу, — улыбается Антон. — Слишком часто? Слишком трудно? Болезненно? Записывайтесь на прием. Тоже не лишним будет провериться, если вы регулярно испытываете странные ощущения «ниже пупка» — тянет, ноет, колет.

Ошибка № 5. Усердствуем в защите

Если так случилось, что был незащищенный половой акт, врач подсказывает: для парней нет ничего опасного в применении «подручных» защитных средств. Главное — не переусердствовать, чем часто грешат в таких случаях.

— Снизить вероятность заболеть чем-нибудь неприятным может мытье с хозяйственным мылом и капелька хлоргексидина в канал. Это тоже не даст гарантию, но так шанс подхватить инфекцию заметно уменьшается. Но мальчики — максималисты во всем, и здесь в том числе, — иронизирует врач. — В интернете пишут, что можно залить хлоргексидин в уретру, но не пишут, сколько именно. Происходит следующее: парень просто отрезает «хвостик» у бутылки и затем пытается все содержимое влить себе в канал. Но это вызывает ожог протоков предстательной железы, которые открываются в уретру. Итог — химический простатит.

Ошибка № 6. Мало двигаемся

Врач отмечает, что урологических болезней становится все больше и больше. Причина проста — с ходом времени мы все больше в компьютерах, а еще, по словам Антона, «едим всякую муть и пьем абы что».


Фото: unsplash.com

— Наш народ стал больше работать в офисах, а не на поле. И среди старых, и среди молодых напасть одна — болезни, связанные с гиподинамией. Если нет нормального кровотока в тазу, откуда у нас будет здоровая детородная функция? Девушек, кстати, это тоже касается: вены простаты (у мальчиков), матки и придатков (у девочек) и геморроидальные вены — одно и то же сплетение. Всегда всем пациентам говорю: будете много сидеть — у вас не только простатит вылезет, но и геморрой.

Профилактика при этом очень простая: сделайте по 10 приседаний каждый рабочий час или два. Вы потратите 10 секунд, но станете куда здоровее.

— Это бесплатно и всегда с собой. Сказать, что «забыли дома», не получится, — улыбается врач. — Но все стесняются.

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Теги: Минск
 
 
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Врач уролог-андролог с 13-летним опытом рассказывает, какие простые вещи надо перестать делать, чтобы потом не пожалеть о потерянном здоровье.
 
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