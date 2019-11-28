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В "чёрную пятницу" белорусский рубль пытается отыграться

29.11.2019 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 29 ноябоя белорусский рубль прервал серию из шести девальваций подряд и начал дорожать.

Напомним, что вчерашние торги доллар завершил на максимуме за 7,5 месяца, евро приблизился к максимуму за полгода, а российский рубль — к максимуму за 20(!) месяцев.

Белорусская валютно-фондовая биржа

По информации https://banki24.by на 11:04:

Курс доллара опустился на 0,0052 BYN до 2,1083 BYN/USD и прервал серию из восьми укреплений подряд.

Курс евро сдал назад всего на 0,0078 BYN до 2,3208 BYN/EUR. До сегодняшнего дня евровалюта дорожала 10(!) раз подряд.

Курс российского рубля упал на 0,0105 BYN до 3,2879 BYN/100 RUB и покинул максимум за 594 дня.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Утром 29 ноябоя белорусский рубль прервал серию из шести девальваций подряд и начал дорожать.
 
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