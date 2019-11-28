|
В "чёрную пятницу" белорусский рубль пытается отыграться
Источник материала: Партизан
Утром 29 ноябоя белорусский рубль прервал серию из шести девальваций подряд и начал дорожать.
Напомним, что вчерашние торги доллар завершил на максимуме за 7,5 месяца, евро приблизился к максимуму за полгода, а российский рубль — к максимуму за 20(!) месяцев.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара опустился на 0,0052 BYN до 2,1083 BYN/USD и прервал серию из восьми укреплений подряд.
Курс евро сдал назад всего на 0,0078 BYN до 2,3208 BYN/EUR. До сегодняшнего дня евровалюта дорожала 10(!) раз подряд.
Курс российского рубля упал на 0,0105 BYN до 3,2879 BYN/100 RUB и покинул максимум за 594 дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 29 ноябоя белорусский рубль прервал серию из шести девальваций подряд и начал дорожать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)