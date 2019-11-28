Напомним, что вчерашние торги доллар завершил на максимуме за 7,5 месяца, евро приблизился к максимуму за полгода, а российский рубль — к максимуму за 20(!) месяцев.





Белорусская валютно-фондовая биржа

https://banki24.by на 11:04: По информациина 11:04:





Курс доллара опустился на 0,0052 BYN до 2,1083 BYN/USD и прервал серию из восьми укреплений подряд.





Курс евро сдал назад всего на 0,0078 BYN до 2,3208 BYN/EUR. До сегодняшнего дня евро валюта дорожала 10(!) раз подряд.





Курс российского рубля упал на 0,0105 BYN до 3,2879 BYN/100 RUB и покинул максимум за 594 дня.