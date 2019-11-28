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Дизлайк в соцсети и... протокол за "экстремизм"

29.11.2019 10:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Протокол административного правонарушения составлен на дрибинского активиста Движения "За Свободу" Андрея Юркова.



Основанием для этого послужил дизлайк, который активист поставил в социальной сети "Одноклассники" под материалом, где указано, что под нацистским флагом уничтожено 35 миллионов советских граждан.

"Юрков А. находясь в Дрибине, в период времени с 26 сентября по 19 ноября 2019 года, являясь пользователем социальной сети "Одноклассники".... разместил в ленте информационную продуцию, внесенную в республиканский список экстремистских материалов, что позволяет ... свободно её распространять", - указано в протоколе правонарушения.

Предусмотрена ответственность по части 2 ст. 17.11КаАП (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение или перевозка в целях распространения такой информационной продукции, если в этих действиях нет состава преступления).

"Вот, блин! Думал, выборы закончились. А тут на тебе, протокол! Шьют распространение экстремистской символики. На "Одноклассниках" в ленте поставил дизлайк под материалом, где указано, что под нацистским флагом уничтожено 35 миллионов советских граждан", - высказался Юрков на своей странице в фейсбуке.

Напомним, такое правонарушение влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.
 
 
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Протокол административного правонарушения составлен на дрибинского активиста Движения "За Свободу" Андрея Юркова.
 
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