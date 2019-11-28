Ганчаренко провалил евросезон – ЦСКА не выигрывает









• Вряд ли стоит глубоко анализировать результаты ЦСКА в этой Лиге Европы – команда Ганчаренко провалилась, набрала всего 2 очка. Если ЦСКА в последнем туре не выиграет у «Эспаньола» на выезде, то закончит турнир с худшим результатом для российских клубов в Лиге Европы.





А если выиграет, то повторит антирекорд – 5 очков набрал «Спартак» прошлой осенью. Этот показатель знаком тренеру ЦСКА белорусу Александру Ермаковичу – столько же собрал в ЛЕ БАТЭ в 2017-м, и это был худший результат клуба в турнире.





• Ганчаренко же с борисовчанами набирал в группе второго еврокубка 7 и 10 очков. Удачнее, чем сейчас, в Лиге Европы наш тренер выступал даже с «Кубанью» – в сезоне-2013/14 в группе с «Валенсией», «Суонси» и «Санкт-Галленом» краснодарцы стали третьими и набрали шесть очков.





Разгромно победили «Санкт-Галлен» (4:0) и трижды сыграли 1:1. Два раза с «Суонси» (оба раза спасались после 90-й минуты, однажды забил Джибриль Сиссе!) и один раз с «Валенсией» (забил Мельгарехо).





• Чтобы не стать российским «рекордсменом», ЦСКА нужно практически чудо. «Эспаньол» уверенно идет на первом месте в группе, а в еврокубках не проигрывал уже 26 матчей подряд (без учета поражений в сериях послематчевых пенальти).





Это самая длинная беспроигрышная серия в истории, она длится с 14 сентября 2006 года. В последний раз «Эспаньол» проиграл 23 февраля 2006 года – «Шальке» со счетом 0:3.





• По итогам этого тура ЦСКА окончательно стал четвертым в группе. В прошлом сезоне был такой же результат, но только в Лиге чемпионов. Тогда армейцы заняли 4-е место с 7 очками в группе с «Викторией Пльзень», «Ромой» и «Реалом».





• Игра с «Лудогорцем» (1:1) стала 5-м домашним еврокубковый матчем подряд, в котором ЦСКА пропустил. «Лудогорец» – единственная команда в группе, которой ЦСКА забил. Всего у армейцев два мяча – хуже только у швейцарского клуба «Лугано» (1).





• Грустные итоги подвел Виктор Ганчаренко: «Сегодняшний матч – отражение всех матчей в Лиге Европы. Отдавали много сил в каждой встрече, проводили много атак. Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы».