Ведомство вынесло предупреждение в связи с наличием в работе "Белавиа" признаков нарушения антимонопольного законодательства.





Как пояснили в МАРТ, летом прошлого года авиакомпания отказалась выполнять обязательства перед одним из туроператоров по чартерным воздушным перевозкам по маршруту Минск – Хургада – Минск. Однако в тот период такие полеты выполнялись по заказу иного туроператора.





В связи с этим ведомство рекомендовало "Белавиа" до 15 января 2020 года разработать и утвердить локальный акт, который определит недискриминационный порядок распределения чартерных рейсов между заказчиками, когда количество заявок превышает возможное число полетов.





Компания должна уведомить Министерство антимонопольного регулирования и торговли о выполнении предупреждения в течение трех дней от крайнего срока.







