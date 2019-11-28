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МАРТ указал "Белавиа" на нарушения антимонопольного законодательства

29.11.2019 10:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Порядок распределения чартеров между туроператорами рекомендовано разработать авиакомпании "Белавиа", соответствующее предупреждение размещено на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Ведомство вынесло предупреждение в связи с наличием в работе "Белавиа" признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Как пояснили в МАРТ, летом прошлого года авиакомпания отказалась выполнять обязательства перед одним из туроператоров по чартерным воздушным перевозкам по маршруту Минск – Хургада – Минск. Однако в тот период такие полеты выполнялись по заказу иного туроператора.

В связи с этим ведомство рекомендовало "Белавиа" до 15 января 2020 года разработать и утвердить локальный акт, который определит недискриминационный порядок распределения чартерных рейсов между заказчиками, когда количество заявок превышает возможное число полетов.

Компания должна уведомить Министерство антимонопольного регулирования и торговли о выполнении предупреждения в течение трех дней от крайнего срока.
 
Теги: Минск
 
 
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Порядок распределения чартеров между туроператорами рекомендовано разработать авиакомпании "Белавиа", соответствующее предупреждение размещено на сайте...
 
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