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Украина выразила протест Apple за "российский Крым". Там ситуацию не комментируют

29.11.2019 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Украине выражают протест против некорректного обозначения Крыма как части России в программных приложениях американской компании Эппл (Apple).

На своей странице в Фейсбуке Посольство Украины в США отмечает 27 ноября, что «безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании».

Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента Соединенных Штатов и других «компетентных ведомств США на ситуацию, которая сложилась».

Свою запись в Фейсбуке посольство Украины в США проиллюстрировало фотографией двух молодых людей с встревоженными лицами и подписью на английском: «твоя реакция, когда Эппл отмечает Крым российским».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, комментируя в Твиттере ситуацию с решением компании Applе, подчеркнул, что «IPhones – отличные продукты. Серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, сосредоточьтесь на высоких технологиях и развлечениях. Глобальная политика – не ваша сильная сторона», – написал министр, добавив хэш-тег #CrimeaIsUkraine.

В другой своей записи глава внешнеполитического ведомства Украины привел пример, как это ощущается, когда Крым называют российской землей: «представьте, что вы кричите, что ваши разработки и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время какой-то невежа плюет на вашу боль», – подчеркнул Вадим Пристайко.

В России – о действиях Applе


Apple внесла изменения в свой продукт «Погода» и исправила территориальную принадлежность Крыма. Об этом по итогам встречи с представителями компании в России сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает 28 ноября российское Федеральное агентство новостей.

«Сегодня они доложили, что, будем считать ошибка, устранена. Отражение в геопродукте Apple происходит в соответствии с законодательством Российской Федерации», – сказал Пискарев.

Лидер Объединенного гражданского фронта, член Координационного совета оппозиции Гарри Каспаров в своем Твиттере написал о том, что ситуация с Apple, которая меняет «свои карты внутри России, делая Крым частью России, является огромным скандалом».

«Программное обеспечение – это мягкая сила. Американские технологические компании должны отстаивать ценности инноваций, которые сделали их успех возможным, а не преклоняться перед диктаторами за небольшие дополнительные деньги», – подчеркнул Гарри Каспаров.

Крым – в российской и зарубежной прессе


Интернет-издание Газета.ru сообщает о том, что в сентябре 2019 года французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей, а в августе 2019 – «британское издание The Guardian опубликовало в новом выпуске фоторепортаж, где на одном изображении Крым был подписан, как российский».

Как сообщает Укринформ 28 ноября, Британский аналитический центр Международный институт стратегических исследований (IISS) извинился за то, что в своем журнале Survival ошибочно назвал Севастополь частью России.

«Мы извиняемся за редакционную ошибку, которая в любом случае не отражает позицию IISS или Survival по незаконной аннексии Крыма Россией. Онлайн-текст будет откорректирован, и коррекции появятся в следующем печатном выпуске Survival», – отмечается в заявлении.

Когда продукты Google Maps просматриваются из Украины, на картах не видно границы между Крымом и Украиной, но также нет границы между Крымом и Россией, сообщает сайт BBC.com.

«В Британии приложение Apple Maps показывает границу между Крымом и Херсонской областью как региональную: так же выглядит граница, например, между Херсонской и Николаевской областями Украины. А государственные границы отмечены более яркими линиями», – пишет Русская служба Би-би-си.

Ошибка или нет?


Координатор в общественной организации «Евромайдан-SOS» Александра Матвийчук отмечает, что на данный момент в Эппл официально не прокомментировали данную ситуацию.

«Но есть комментарий представителя Госдумы России, который радостно сообщил, что Эппл внесла географические правки в название субъекта – Крыма и привела их в соответствие с конституцией России. Остается вопрос – действия Эппл, это ошибка, которую будут исправлять, или это результаты переговоров между компанией и Госдумой?», – говорит Александра Матвийчук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что сегодняшняя тенденция в случае с продукцией Эппл такова, что пользователи приложений американской компании из России видят Крым российским, из других стран – принадлежность полуострова не уточняется.

«Правозащитные организации не первый раз на протяжении лет отмечают, как большие бизнес-компании идут на уступки, на которые не должны были бы идти. Можно вспомнить Китай, много других примеров, когда в логотипах и миссиях компаний заявляется об открытом мире, а на практике, когда речь идет о деньгах, они выполняют то, что недопустимо», – утверждает Александра Матвийчук.

Она подчеркивает, что когда бизнес ставит выгоду выше защиты прав человека, то компании стратегически проигрывают.

«Те, кто разместил свои производства в Китае, не интересовались нарушением прав человека, условиями работы, детьми на производствах, справедливой оплатой труда. Теперь они жалуются, что Китай, так сказать, использует передовые технологии и производит свои "Эпплы"», – отмечает Александра Матвийчук.

«Ошибки», как часть гибридной войны


Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас считает, что периодически появляющиеся «ошибки» в международной прессе о принадлежности Крыма – это часть российской гибридной войны.

«То, что происходит с Эппл, можно сказать, это часть гибридной войны России против нас. С другой стороны, в прессе такие грубейшие ошибки – могут быть на совести дизайнеров, которые размещают карты или картинки, у них техническое образование, в географии или политике не очень сильны. Технически картинка подходит? Подходит, в итоге мы видим, как уважающие себя издания "бьют в штангу"», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В истории с Applе и картой Крыма, по его словам, можно увидеть заинтересованность российской стороны «фиксировать» в интернете принадлежность оккупированной территории.

«Россияне вкладывают немалые деньги в поисковики, чтобы они по картинкам искали Крым, какие-то другие понятия, выгодные Кремлю», – отмечает Алексей Курпас.

Он считает, что, если украинская власть будет игнорировать подобные случаи, через год в мире никто не будет задавать вопрос о том, «чей Крым».

«Но есть надежда, что украинское общество и украинское национальное создание не позволит власти безразлично относиться к подобным действиям Эппл или других компаний и в прессе», – подчеркивает Алексей Курпас.
 
Теги: Новости
 
 
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В Украине выражают протест против некорректного обозначения Крыма как части России в программных приложениях американской компании Эппл (Apple).
 
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