Когда встретятся Путин и Лукашенко? Вопрос не решен

БелТА . "Это зависит от воли двух президентов, когда они определят, что есть смысл и время. Я полагаю, что в определенной степени определять время проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства будет степень проработки дорожных карт", - сказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью госагентству





"Когда это (произойдет, я не могу сказать, у меня нет данных", – добавил он.





Вместе с тем госсекретарь отметил, что в целом повестка дня к заседанию в основном сформирована. "Мы готовы к любому решению", - подчеркнул Рапота.





Как сообщалось, Беларусь и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.





В настоящее время Москва и Минск ведут согласование дорожных карт по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства.









Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 19 ноября после встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что стороны согласовали 21 из 31 дорожных карт. При этом развязки по чувствительным для Беларуси картам – по рынку газа и нефти – планируется представить президентам.





Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что дорожные карты по интеграции с Россией не будут подписаны без решения вопросов по углеводородам и открытию рынков.





"Вам уже премьер-министр сказал, что выработана позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы - по поставке углеводородов, по открытию рынков, снятию барьеров, то никакие дорожные карты не могут быть подписаны", - сказал Лукашенко журналистам.





В июле текущего года президент Беларуси заявил, что Минск и Москва планируют подписать программу действий по углубленной интеграции 8 декабря.