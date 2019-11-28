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В Новополоцке святой водой окропили места ДТП. Священник: Это маразм

29.11.2019 10:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По инициативе ГАИ отдела внутренних дел Новополоцкого горисполкома клирик прихода храма Святого Архангела Михаила протоиерей Валерий Рыжанков посетил участки, на которых часто случаются дорожно-транспортные происшествия.



Священник отслужил заупокойные литии о всех погибших в автомобильных катастрофах и окропил прилегающую территорию святой водой. Об этом пишет информационная служба прихода храма.

В последнее время нередки случаи, когда православная церковь освящает сотрудников ГАИ и их технику. 

«Витебский курьер» обратился за комментарием к православному священнику, правда, не из Беларуси, а из России. В ответ, к удивлению, получил очень эмоциональное письмо (оно находится в редакционной почте сайта). По вполне понятным причинам мы не называем имя:

"Молодцы-батюшки — взялись молитвой спасать погибающих на дорогах. Окропили святой водой места трагедий и… опять подпали под определения маразма и двуличия. И, конечно, показухи.

Маразма — это потому, что официальная позиция Церкви — быть против оккультизма, в т.ч. суеверий. А верить в «особые», «травмоопасные» места — именно оно самое — суе-верия, т.е. пустая вера. Ибо нет таких мест, и это знает уважаемый протоиерей Валерий Рыжанков, совершивший пропаганду полуоккультных взглядов и тем пошедший на поводу у местных властей.

Двуличие — это потому, что о. Валерий с амвона говорит, что нужно работать над собой, и его прихожане это подтвердят, а на деле — вместо проповеди для водителей о здравом смысле при вождении ему проще помахать кропилом на путях. 

А вместо реальной, проектной работы с Госавтоинспекцией настоятелю проще откреститься от всех святой водой наотмашь, когда людей уже нет в живых. Хотя батюшке от этого только плюс: отпеваний, а, значит, и денег в копилке, больше будет.

А потом — начинается показуха: на страничке храма о. Валерий выкладывает этот дешевый позор.

А кто будет нормально с людьми работать, уважаемое духовенство? Кто будет решать не последствия, и устранять причины? И есть ли «в рамках сотрудничества с Госавтоинспекцией» проект этого взаимодействия, или так и будем на дороге мух руками отгонять?"
 
 
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По инициативе ГАИ отдела внутренних дел Новополоцкого горисполкома клирик прихода храма Святого Архангела Михаила протоиерей Валерий Рыжанков посетил участки,...
 
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