В Новополоцке святой водой окропили места ДТП. Священник: Это маразм









Священник отслужил заупокойные литии о всех погибших в автомобильных катастрофах и окропил прилегающую территорию святой водой. Об этом пишет информационная служба прихода храма.





В последнее время нередки случаи, когда православная церковь освящает сотрудников ГАИ и их технику.





Витебский курьер » обратился за комментарием к православному священнику, правда, не из Беларуси, а из России. В ответ, к удивлению, получил очень эмоциональное письмо (оно находится в редакционной почте сайта). По вполне понятным причинам мы не называем имя: » обратился за комментарием к православному священнику, правда, не из Беларуси, а из России. В ответ, к удивлению, получил очень эмоциональное письмо (оно находится в редакционной почте сайта). По вполне понятным причинам мы не называем имя:





"Молодцы-батюшки — взялись молитвой спасать погибающих на дорогах. Окропили святой водой места трагедий и… опять подпали под определения маразма и двуличия. И, конечно, показухи.





Маразма — это потому, что официальная позиция Церкви — быть против оккультизма, в т.ч. суеверий. А верить в «особые», «травмоопасные» места — именно оно самое — суе-верия, т.е. пустая вера. Ибо нет таких мест, и это знает уважаемый протоиерей Валерий Рыжанков, совершивший пропаганду полуоккультных взглядов и тем пошедший на поводу у местных властей.





Двуличие — это потому, что о. Валерий с амвона говорит, что нужно работать над собой, и его прихожане это подтвердят, а на деле — вместо проповеди для водителей о здравом смысле при вождении ему проще помахать кропилом на путях.





А вместо реальной, проектной работы с Госавтоинспекцией настоятелю проще откреститься от всех святой водой наотмашь, когда людей уже нет в живых. Хотя батюшке от этого только плюс: отпеваний, а, значит, и денег в копилке, больше будет.





А потом — начинается показуха: на страничке храма о. Валерий выкладывает этот дешевый позор.





А кто будет нормально с людьми работать, уважаемое духовенство? Кто будет решать не последствия, и устранять причины? И есть ли «в рамках сотрудничества с Госавтоинспекцией» проект этого взаимодействия, или так и будем на дороге мух руками отгонять?"