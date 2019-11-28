В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолёт: погибли 7 человек, в том числе трое детей

Источник материала: СТВ

Новости Канады. Крушение легкомоторного самолета в Канаде. На борту находились 7 человек, в том числе трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло у города Кингстон. Воздушное судно рухнуло на землю, не долетев до аэропорта всего около 7 километров. Авария произошла в труднодоступной местности. Спасателям потребовалось много времени, чтобы добраться до места крушения. Все пассажиры и пилот погибли. Ведется расследование причин инцидента.



