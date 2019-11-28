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Названа дата, когда запретят одноразовую пластиковую посуду в общепите
Источник материала: Myfin
Следующий шаг должно сделать Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), утвердив перечень одноразовой пластиковой посуды. Это произойдет в течение ближайших трех месяцев.
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Следующий шаг должно сделать Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ),...
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